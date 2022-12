Ces mystérieuses structures cérébrales contrôlent notre perception du temps

C’est ce qu’a découvert une équipe de recherche américaine qui a apporté la première preuve du rôle important joué par certains petits organites présents sur presque toutes les cellules cérébrales.

Cils / crédit : photos du web

Parmi les domaines de recherche les plus fascinants, l’étude de notre perception du temps est parmi les plus mystérieuses, en partie parce qu’il n’est pas possible d’expérimenter directement le sens qu’une autre personne attribue à la séquence temporelle des événements. Cependant, dans le cadre d’une nouvelle série d’expériences scientifiques, une équipe de recherche de l’Université de Californie à Irvine (UCI), aux États-Unis, a découvert ce qui régule notre perception du temps dans le cerveau, ouvrant la voie à de nouvelles investigations qui pourront clarifier les mécanismes neuronaux de la perception elle-même. En particulier, certaines structures présentes sur la quasi-totalité des cellules cérébrales, appelées cils, dont la fonction au sein du cerveau est encore inconnue, joueraient un rôle crucial. Ces structures, qui se projettent vers l’extérieur sur de nombreux types de cellules, ressemblent à de petites antennes et sont souvent capables de mouvement grâce à la présence de microtubules, des filaments capables de glisser entre eux, déplaçant des cellules ou des matériaux près de leur surface. La plupart des cils trouvés dans le corps humain, décrits comme des cils primaires, ne sont cependant pas mobiles, mais on pense qu’ils font partie d’un système de signalisation qui permet au corps de s’adapter et de réagir de manière appropriée.

Alors que des études antérieures ont exploré certaines des fonctions des cils primaires en réponse aux informations sensorielles, on sait peu de choses sur la façon dont ces mystérieux organites, qui s’adaptent aux fonctions cognitives d’ordre supérieur qui se produisent dans le cerveau, en particulier dans la région connue sous le nom de striatum, dont la tâche est d’agir comme une « horloge centrale », coordonnant les mouvements moteurs, l’apprentissage, la planification et la prise de décision. Le striatum est également important pour gérer la mémoire de travail et maintenir l’attention.

Les cils du striatum contrôlent la perception du temps

Pour des raisons éthiques et pratiques, ne pouvant mener de recherche directement chez l’homme, les chercheurs ont conçu une étude sur des modèles murins pour examiner le rôle physiologique des cils. La recherche, publiée dans la revue scientifique Neurobiologie moléculairese sont appuyés sur une technique de manipulation génétique pour retirer les cils de la région du striatum chez la souris, ce qui leur a permis d’observer les conséquences de la suppression de ces structures sur leur comportement.

« Nos résultats ont révélé un rôle essentiel des cils du striatum dans l’acquisition et le stockage bref d’informations, y compris l’apprentissage de nouvelles habiletés motrices, mais pas dans la consolidation à long terme des informations ou le maintien des habiletés motrices habituelles/acquises.» ont expliqué les universitaires, notant les différents effets causés par la perte de ces structures. « Bien que ces rongeurs aient conservé des souvenirs à long terme et des habiletés motrices habituelles ou acquises, ils étaient incapables d’apprendre de nouvelles tâches motrices, présentaient des comportements moteurs répétitifs et des retards dans la prise de décision. Ils étaient également déficients pour se rappeler rapidement des informations sur leur emplacement et leur orientation dans l’espace et dans leur capacité à filtrer les informations sensorielles environnementales non pertinentes.”.

Pour tirer ces conclusions, l’équipe a effectué une série de tests et d’exercices avec des souris, notamment en plaçant les animaux dans des labyrinthes, pour tester leur capacité à reconnaître des objets et des lieux. L’aspect clé de toutes les fonctions cassées était « Perception du temps/déficit de jugement” ont précisé les savants, soulignant que les cils striés «ils peuvent agir comme un calibrateur des fonctions de synchronisation du circuit noyaux gris centraux-cortical, en maintenant une perception correcte du temps”.

La recherche ouvre de nouvelles études qui pourraient contribuer à comprendre la physiopathologie des troubles mentaux et neurologiques, tels que la schizophrénie, les maladies de Parkinson et de Huntington, les troubles du spectre autistique et le syndrome de Tourette. « Nos travaux visent à comprendre les mécanismes par lesquels les cils régulent la perception du temps et à développer des thérapies ciblées pour améliorer les déficits comportementaux – a déclaré le professeur Amal Alachkar, auteur correspondant de l’étude et professeur de l’École de pharmacie et des sciences pharmaceutiques de l’UCI -. Dans ce domaine, nos découvertes pourraient révolutionner la compréhension de la fonction cérébrale et des troubles mentaux dans le contexte de la tâche critique effectuée par ces organites jusque-là méconnus dans la fonction « horloge centrale » du cerveau. Ces découvertes peuvent donc ouvrir la voie à de nouvelles lignes de recherche pour une intervention efficace grâce à des thérapies ciblées sur les cils.”.