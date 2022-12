Pokémon Scarlet et Purple font allusion au futur DLC avec une récompense pour avoir terminé le PokéDex

Pokémon Scarlet et Pokémon Purple donnent un indice sur leur futur et hypothétique DLC et contenu téléchargeable grâce à un objet très spécial que nous obtenons pour compléter le PokéDex. Dans cette news, nous vous expliquons de quoi il s’agit et à quoi s’attendre dans l’avenir des jeux :

Un objet obtenu en complétant le PokéDex dans Pokémon Scarlet et Purple donne un indice sur l’avenir des jeux

À Paldea, la région basée sur de France et que nous pouvons explorer dans Pokémon Scarlet et Purple, il existe au total 400 espèces différentes de Pokémon. Au fur et à mesure que le PokéDex est terminé, le jeu nous offre différentes récompenses jusqu’à ce que nous atteignions 400 créatures capturées. Eh bien, il s’avère que la dernière récompense est une Ente Ball.

L’une des récompenses pour avoir terminé le PokéDex est une Ente Ball.

Si vous connaissez la saga, vous saurez qu’il s’agit des Poké Balls spécialement conçues pour capturer les Ultra Beasts. Ces créatures envahissent les Pokémon d’une autre dimension ; Nous les avons vus pour la première fois dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune, et nous les avons récemment vus dans Pokémon GO dans leur propre événement. Par conséquent, l’apparition d’une Ente Ball (qui est très inefficace contre les Pokémon « normaux », mais extrêmement efficace pour attraper les Ultra Beasts) indique que le prochain contenu majeur à venir dans le jeu aura à voir avec ces créatures.

Art officiel de l’événement Ultra Beasts dans Pokémon GO, qui s’est tenu en novembre 2022

Et au cas où vous vous poseriez la question, non, l’Ente Ball n’est pas la seule récompense que nous obtenons dans Pokémon Scarlet et Pokémon Purple pour avoir terminé le PokéDex. Si nous parlons à Cinio, il nous donnera également l’Iris Amulet, qui sert à multiplier les chances de tomber sur des Pokémon Shiny/Variocolor.

L’autre récompense pour avoir terminé le PokéDex est le charme Iris

