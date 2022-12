Adobe Fresco, désormais disponible dans le Microsoft Store pour Windows 10 et Windows 11

Adobe Fresco est une application conçue pour les créateurs artistiques, dans le but de faciliter le dessin et la peinture. Déjà disponible sur Windows 10 et Windows 11, l’application est optimisée pour le toucher du stylet ou du doigt avec une variété de pinceaux.

L’application est devenue une référence parmi les artistes qui font leurs premiers pas dans l’environnement numérique. Adobe Fresco propose une multitude de pinceaux qui imitent les supports analogiques tels que l’aquarelle, le fusain ou les pastels. Tout cela, bien sûr, étant compatible avec les environnements vectoriels et pixélisés.

Adobe Fresco arrive sur le Microsoft Store

Sans aucun doute, Adobe Fresco est l’une des meilleures applications que les artistes peuvent utiliser sur les appareils Surface. Par exemple, Brad Colbow utilise Adobe Fresco sur sa Surface Pro 9, même si l’application s’est en fait propagée sur l’iPad. En fait, l’interface d’Adobe Fresco est identique sur iOS et Windows.

Désormais, les utilisateurs d’Adobe Fresco pourront profiter des avantages de l’achat de l’application via le Microsoft Store. Par conséquent, ils pourront acheter et télécharger l’application en quelques clics, en s’abstenant du processus d’installation et en bénéficiant des mises à jour automatiques et en arrière-plan du Microsoft Store.

En fait, il semble qu’Adobe Fresco soit dans le Microsoft Store depuis un certain temps, car il y a une critique datée du 10 octobre. Cependant, Adobe n’a pas annoncé cette version sur le Microsoft Store et la page d’installation de l’application mentionne uniquement la possibilité d’utiliser le lien de téléchargement.

Malgré cela, nous sommes heureux de voir comment de plus en plus de développeurs, y compris certains éminents comme Adobe, continuent de parier sur le Microsoft Store. Il semble que les nouvelles politiques de Microsoft aient été un succès, puisque depuis le lancement de Windows 11, nous avons pu voir comment le magasin a chaque jour des applications plus pertinentes.