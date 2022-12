Le James Webb a capturé les images incroyables des nuages ​​de Titan, la lune de Saturne

Grâce à la caméra NIRCam, le télescope spatial James Webb a réussi à capturer les nuages ​​de Titan, la plus grande lune de Saturne où il pleut du méthane.

Crédit : NASA, ESA, CSA, WM Keck Observatory, A. Pagan (STScI). Science : Équipe Webb Titan GTO

Le télescope spatial James Webb a capturé des images époustouflantes de l’atmosphère de Titan, la plus grande et la plus belle lune de Saturne. Les clichés, immortalisés par Webb’s Near-Infrared Camera (NIRCam), une caméra infrarouge très avancée, montrent en détail les nuages ​​de l’astre et son albédo de surface, c’est-à-dire la fraction de lumière réfléchie par les différentes régions de Titan. Le satellite découvert en 1655 par Christiaan Huygens n’est pas seulement la plus grande lune du « Seigneur des Anneaux », mais c’est aussi l’un des corps rocheux les plus impressionnants de tout le système solaire, avec un diamètre de plus de 5 000 kilomètres et une masse de 1,345× 1023 kg. Si cela ne suffisait pas, Titan est également le seul satellite à avoir une atmosphère proprement dite et le seul corps céleste de notre système – autre que la Terre – à avoir des rivières, des lacs et des mers à sa surface. La différence avec notre planète réside dans le fait que ces bassins et canaux sont composés de méthane et d’éthane liquides, et non d’eau. C’est un véritable monde extraterrestre et les images de Webb le montrent sous une nouvelle apparence spectaculaire.

Les premières images de Titan obtenues par le NIRCam ont été captées le 4 novembre et le lendemain elles sont arrivées dans les ordinateurs des scientifiques, qui les ont accueillies avec beaucoup d’enthousiasme. Le premier à les voir fut Sébastien Rodriguez de l’Université Paris Cité, qui contacta immédiatement tous les collègues de l’équipe d’experts planétaires qui les étudieront. « Quel réveil ce matin (heure de Paris) ! Plein d’test dans ma boite mail ! Je suis allé directement sur mon ordinateur et j’ai immédiatement commencé à télécharger les données. A première vue, c’est tout simplement extraordinaire ! Je pense que nous voyons un nuage ! », a écrit le Dr Rodriguez dans l’un de ses premiers messages à ses collègues universitaires. « Fantastique! J’aime voir le nuage et les marques évidentes d’albédo. Maintenant j’attends les fantômes avec impatience ! Félicitations à tous !!! Merci ! », a déclaré le Dr Heidi Hammel, scientifique à l’Association des universités pour la recherche en astronomie (AURA) et responsable du projet Webb Solar System GTO.

Crédit : NASA, ESA, ASC, A. Pagan (STScI). Science : Équipe Webb Titan GTO.

Dans l’atmosphère de Titan immortalisée par Webb, deux grandes formations nuageuses peuvent être observées, les taches blanches en haut à droite et à gauche, avec celle de droite (Cloud B) nettement plus évidente. La zone sombre au « pôle nord » est plutôt le Mare Kraken découvert par Cassini, qui est considéré comme un énorme bassin de méthane liquide. Belet, une autre grande zone sombre juste en dessous de l’équateur, est une étendue géante de dunes de sable. « La détection des nuages ​​est passionnante car elle valide les prédictions de longue date des modèles informatiques du climat de Titan selon lesquelles les nuages ​​se forment facilement dans l’hémisphère nord-nord à la fin de l’été lorsque la surface est réchauffée par le soleil. » lit le communiqué de presse de la NASA qui a présenté la découverte. Après avoir détecté les nuages, les scientifiques ont cherché à savoir comment ils se déplaçaient dans le temps et à recueillir des informations sur les flux d’air de Titan ; ils ont donc organisé des observations de suivi dans les jours suivants avec l’aide de l’observatoire Keck à Hawaï.

Crédit : NASA, ESA, CSA, WM Keck Observatory, A. Pagan (STScI). Science : Équipe Webb Titan GTO

Les scientifiques craignaient que les nuages ​​au-dessus de Titan, ciblés deux jours après Webb, ne disparaissent dans les images de Keck, mais heureusement, ils étaient toujours là, seulement changé de forme. Il n’y a aucune certitude absolue qu’il s’agisse exactement des mêmes nuages, mais ils représentent une confirmation des « modèles météorologiques saisonniers », comme l’a confirmé le professeur Juan Lora de l’Université de Yale. L’atmosphère du satellite a également été analysée avec l’instrument Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec) de James Webb, à partir duquel seront obtenus les spectres très précieux. En croisant toutes les données, les scientifiques espèrent pouvoir mieux caractériser l’atmosphère de cet incroyable et fascinant monde extraterrestre.