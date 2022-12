Ce sont les jeux les plus joués sur Steam Deck au mois de novembre

Steam Deck révolutionne le jeu sur PC car il permet à de nombreux utilisateurs de jouer à des jeux en déplacement avec d’excellentes performances qui n’étaient normalement disponibles que sur la plate-forme de bureau. Novembre a été un bon mois pour les sorties, donc le marché a été assez animé, et les utilisateurs de Steam Deck se sont frottés les mains. Vous ne savez toujours pas quoi jouer sur votre console portable ?

jeux les plus joués

Le compte Twitter d’OnDeck est un compte officiel de Valve chargé de publier des nouvelles et des conseils liés à Steam Deck. Parmi leurs publications, on retrouve chaque mois un récapitulatif des jeux les plus joués au cours du mois précédent, afin de se faire une idée des jeux auxquels joue la communauté. Eh bien, au cours du mois de novembre, les gagnants ont été les suivants :

Survivants vampires

Pas étonnant que Vampire Survivors soit le jeu qui a cumulé le plus d’heures sur Steam Deck. Son gameplay frénétique et son style roguelike ont fait tomber amoureux des milliers d’utilisateurs

Persona 5 Royal

Anneau d’Elden

Un de ceux qui touche au titre officiel de GOTY. Main dans la main avec God of War Ragnarok, Elden Ring a profité du potentiel de la nouvelle génération de consoles pour créer un univers gigantesque et macabre qui n’allait pas vous laisser marcher en paix. Et bien sûr, il est également venu sur PC.

cyberpunk 2077

Vallée de Stardew

The Elder Scrolls V : Skyrim édition spéciale

The Witcher 3: Chasse sauvage

germer

red dead rachat 2

Fallout 4

Enfers

Un autre sans surprise, car le Steam Deck est fondamentalement une plate-forme idéale pour y jouer. Et jouez-y. Et rejouez-le. Et continuez à jouer.

Grand Theft Auto V

Y a-t-il quelque chose à dire à ce sujet ? Avec plus de 170 millions d’unités vendues dans le monde, qui pourrait résister à jouer à GTA V sur un Steam Deck ?

Le ciel de No Man

Tuez la flèche

God of War

L’une des merveilles de PlayStation disponible pour PC fonctionne à merveille sur Steam Deck, de nombreux utilisateurs se sont donc précipités pour l’installer pour y jouer une fois pour toutes.

La Liaison d’Isaac : Renaissance

Un autre jeu qui a beaucoup de sens à jouer sur Steam Deck en raison des matchs rapides qu’il propose et des mécanismes de jeu. Mouvementé, amusant et avec lequel vous pouvez passer 5 minutes à jouer ou plusieurs heures à essayer d’avancer.

Marvel’s Spider-Man remasterisé

Une autre des exclusivités PlayStation disponible sur PC. Très probablement, en décembre, nous verrons le dernier opus avec Miles Morales, puisqu’il est arrivé sur Steam le 18 décembre.

RimWorld

Tactique Ogre : Reborn

Montée du chasseur de monstres

La liste a été générée en fonction des heures de jeu accumulées par chaque jeu, donnant lieu à ce classement des 20 jeux les plus joués au cours du mois écoulé.

Vous n’avez pas Steam Deck ? vous pouvez en gagner un

À l’occasion des Game Awards, Valve offrira un Steam Deck par minute lors de la célébration du gala, donc si vous n’en avez pas encore, c’est la meilleure opportunité d’obtenir un modèle avec 512 Go de stockage totalement gratuit .

Pour y parvenir, il vous suffit de vous inscrire avec un compte Steam sur le site qu’ils ont créé pour l’occasion, et de vous assurer que vous avez effectué un achat sur Steam entre le 14 novembre 2021 et le 14 novembre 2022. Tentez votre chance !