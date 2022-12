Neon White, la célèbre plate-forme et action indépendante, a déjà un rendez-vous sur PS4 et PS5 avec des améliorations

Neon White, le célèbre indie de Ben Esposito et Annapurna Interactive qui a été si bien accueilli lors de son lancement en milieu d’année sur PC et Switch, confirme enfin son lancement sur les consoles PlayStation pour le 13 décembre 2022. C’est ce qu’a confirmé son directeur , Ben Esposito lui-même, à travers un article sur le blog officiel de PlayStation, détaillant également les améliorations de nouvelle génération pour la version PlayStation 5.

L’action rapide de Neon White sur PlayStation

Rappelons que Neon White est un jeu de plateforme d’action à la première personne au rythme rapide avec des capacités spéciales qui sont exécutées à travers différentes cartes, donnant la possibilité d’activer ou de désactiver certaines caractéristiques qui peuvent nous donner des avantages dans certaines situations de chaque niveau. Tout cela assaisonné d’une esthétique d’anime et de dialogues typiques d’un roman visuel.

De plus, plusieurs améliorations sont confirmées pour la version PlayStation 5, tant au niveau des performances que de l’expérience de jeu. Ainsi, le port next-gen Neon White pourra atteindre 120 Hz sur des écrans ou moniteurs compatibles, en plus d’offrir des chargements bien plus rapides grâce à l’utilisation du SSD. Au niveau de l’expérience utilisateur, les fonctionnalités haptiques typiques du DualSense sont ajoutées ainsi que les déclencheurs adaptatifs pour identifier chaque type de carte ou le gyroscope du contrôleur pour une plus grande précision.

« Neon White fait déjà partie des sorties les plus marquantes de ce 2022. La réinterprétation du jeu de tir à la première personne est excellente, ce qui donne la priorité à l’expérimentation avec les outils que l’on retrouve phase après phase. La présence des cartes et leurs utilisations au-delà de l’appui sur la gâchette vous placent devant certains niveaux qui cachent plus de miettes qu’elles n’en ont l’air », concluait-on dans notre analyse.

Neon White sera disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 13 décembre 2022.

