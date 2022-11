Dans le monde 3 catastrophes naturelles sur 4 causées par l’eau, déclenchées par le changement climatique

En plus d’épuiser les ressources en eau et de déclencher des sécheresses, le réchauffement climatique est responsable d’inondations catastrophiques et d’autres phénomènes hydriques mortels. 74% des catastrophes naturelles sont dues à l’eau.

Depuis le début du nouveau millénaire, trois catastrophes naturelles sur quatre ont été causées par l’eau. C’est ce qu’indique le premier rapport sur l’état des ressources mondiales en eau élaboré par l’Organisation météorologique mondiale (OMM). L’organisme intergouvernemental des Nations unies (ONU) a en effet décidé d’élaborer un document annuel consacré au suivi et à la gestion de l’eau douce, ressource indispensable – à laquelle nous devons la vie sur Terre – de plus en plus menacée par une demande croissante et l’impact du changement climatique, qui peut aussi en faire une calamité. En effet, si d’une part les sécheresses extrêmes, la fonte des glaciers et autres phénomènes déclenchés par le réchauffement climatique fragilisent l’approvisionnement en eau, d’autre part les inondations et les tempêtes catalysées par des anomalies climatiques sont capables de provoquer d’immenses drames. Il suffit de penser à ce qui s’est passé ces derniers jours à Ischia, où, outre la fragilité du territoire et les autres facteurs humains impliqués, ce sont précisément les pluies intenses qui ont déclenché l’avalanche de boue et de débris qui a brisé des vies et détruit des maisons et des choses. . Et le reste du monde n’est pas mieux. Au Pakistan, par exemple, les inondations ont tué environ 1 700 personnes et déplacé près de 10 millions de personnes en 2022. Une véritable catastrophe nationale.

« Les impacts du changement climatique se font souvent sentir à travers l’eau – sécheresses plus intenses et fréquentes, inondations plus extrêmes, précipitations saisonnières plus irrégulières et fonte accélérée des glaciers – avec des effets en cascade sur les économies, les écosystèmes et tous les aspects de notre vie quotidienne. Pourtant, on ne comprend pas suffisamment les changements dans la distribution, la quantité et la qualité des ressources en eau douce », a déclaré le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, Petteri Taalas, soulignant la nécessité d’un tel document chaque année. « Le rapport sur l’état des ressources mondiales en eau vise à combler ce manque de connaissances et à fournir un aperçu concis de la disponibilité de l’eau dans différentes parties du monde. Cela éclairera les investissements dans l’adaptation et l’atténuation du climat ainsi que la campagne des Nations Unies pour fournir un accès universel au cours des cinq prochaines années aux alertes précoces de dangers tels que les inondations et les sécheresses », a ajouté le scientifique finlandais.

Quant à la sécheresse, elle a été particulièrement sévère ces deux dernières années, avec de vastes zones de la planète où le débit d’eau a été inférieur à la moyenne des trente dernières années. Qu’il suffise de rappeler ce qui s’est passé avec le Pô et d’autres fleuves italiens cet été, d’où ont émergé les restes d’animaux préhistoriques et de véhicules détruits pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette année, pour la première fois dans l’histoire du Royaume-Uni – pluvieux par excellence – l’organisme météorologique local a proposé le rationnement de l’eau. En 2021, les zones avec des captages / débits d’eau qui avaient un débit inférieur à la moyenne sur 30 ans étaient le double de celles avec un débit plus élevé. Une nette tendance à la réduction des ressources en eau, également érodée par les besoins humains constants, notamment par la grande consommation du secteur agricole et l’agriculture intensive. Parmi les grands fleuves touchés, outre notre Pô, le Rio de la Plata en Amérique du Sud et le Niger, la Volta, le Nil et le Congo en Afrique. Egalement « à sec » de grands bassins en Amérique du Nord, notamment aux USA, entre le Mississippi, le Missouri et le Colorado.

À l’heure actuelle, explique l’OMM, environ 3,6 milliards de personnes – un peu moins de la moitié de la population mondiale, qui a récemment atteint 8 milliards – ont des difficultés à trouver de l’eau pendant un mois de l’année. D’ici 2050, ce nombre passera à plus de 5 milliards en raison de l’impact du changement climatique. Dans le même temps, comme indiqué, trois catastrophes naturelles sur quatre (74 %) entre 2001 et 2018 ont été causées par l’eau elle-même, en raison d’inondations, de tempêtes et d’autres phénomènes qui lui sont associés. Outre la catastrophe au Pakistan, de graves inondations faisant de nombreux morts se sont produites en Chine – notamment dans la province du Henan -, dans le nord de l’Inde et en Europe occidentale, tandis que d’autres pays enregistraient de multiples décès dus aux cyclones tropicaux, comme l’Indonésie, les Philippines et Mozambique.

Le changement climatique a également un impact dramatique sur la cryosphère, le mélange de glace et de neige qui fournit de l’eau à environ 2 milliards de personnes. La perte de ces ressources risque de déclencher des migrations colossales, mais aussi la destruction d’écosystèmes entiers et l’introduction d’un nombre considérable d’agents pathogènes dans l’environnement. Avec les futurs rapports consacrés à l’état des ressources mondiales en eau, l’OMM continuera de surveiller les altérations de cette précieuse ressource, en fournissant des données dans le but d’aider les décideurs politiques et les gouvernements à prendre les mesures les plus appropriées pour protéger les populations dans le contexte de la crise climatique. .