Les jeux Pokémon ont-ils besoin de voix ? La vidéo Scarlet and Purple qui divise les fans

Joe Goffeney a ouvert la boîte de Pandore. Acteur de doublage pour des jeux comme Eternal Run, Magic Cheese et 112 Operator, Goffeney a partagé sur ses réseaux sociaux plusieurs scènes de Pokemon Scarlet et Purple avec un doublage amateur et les a comparées au résultat (complètement sans voix) présenté par les jeux de Game Freak .

Bien qu’il ait été fait rapidement et à titre d’exercice et de test, le spectacle de l’acteur est étonnamment bon et a conduit beaucoup à se demander quand la saga Pokemon sera encouragée à faire le saut et à donner la parole à ses personnages. Les séquences cinématographiques des derniers épisodes semblent le réclamer et voir comment la caméra se concentre sur quelqu’un qui bouge la bouche et fait des gestes sans rien entendre commence à être étrange.

Pourtant, l’avis des fans n’est pas unanime, loin de là. Les premiers puristes n’ont pas été pressés et parmi les commentaires sur la vidéo de Goffeney, certains parlent déjà de la façon dont l’essence serait perdue, du nombre de personnes qui abandonneraient la série avec une telle décision et à quel point c’est fantastique que chacun peut imaginer comment les gens du monde Pokemon sonnent. Il n’y a pas de meilleur exemple possible de la difficulté de toucher à quoi que ce soit dans une saga déjà établie.

Qui ne devrait pas perdre le sommeil au cours du débat est Game Freak. Malgré toutes les critiques et les problèmes techniques des deux jeux, Pokémon Scarlet et Purple sont déjà devenus les jeux les plus vendus de l’histoire de Nintendo au cours de leurs trois premiers jours. Ils ont vendu 10 millions d’unités en un week-end, soit le double de ce que God of War Ragnarok a réalisé, et que Kratos a également battu tous les records de Sony.

Si dans les prochaines il n’y a toujours pas de voix, ce ne sera certainement pas à cause d’un budget.