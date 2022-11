Les App Store Awards d’Apple récompensent les meilleures applications et jeux de 2022

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Apple a annoncé les gagnants de ses prix annuels App Store, mettant en lumière plus d’une douzaine d’applications et de jeux qui, selon elle, ont inspiré les utilisateurs à développer leur imagination et à interagir plus profondément avec leurs amis, leur famille et leurs proches cette année.

Les honneurs de l’application iPhone de l’année reviennent à BeReal, l’application française de médias sociaux qui met au défi les utilisateurs de capturer et de partager simultanément une photo depuis leur appareil photo avant et arrière. Le hic, c’est que vous n’avez qu’une fenêtre de deux minutes pour prendre votre photo, et vous ne savez pas quand cette fenêtre s’ouvrira.

La sélection d’Apple pour l’application iPad de l’année est GoodNotes 5, une application de socket de notes et de balisage PDF qui permet aux utilisateurs de créer des notes manuscrites et de les organiser dans des dossiers et des cahiers virtuels. Il fonctionne également bien avec Apple Pencil, le stylet sans fil d’Apple pour iPad.

MacFamilyTree 10 a remporté le prix de l’application Mac de l’année. Le programme de généalogie permet aux utilisateurs de construire des arbres généalogiques et de les explorer de différentes manières. Il existe même une option pour générer et publier des pages Web HTML à partager avec d’autres en ligne.

La meilleure application Apple Watch de l’année est Gentler Streak, un tracker d’exercice et de fitness qui stimule une approche compatissante de l’entraînement en intégrant le repos et la récupération active à la « série » en cours.

Le prix de l’application Apple TV de l’année a été décerné à ViX, un service de streaming over-the-top en espagnol de TelevisaUnivision. L’application a fait ses débuts sous le nom de PrendeTV en mars 2021, mais a ensuite été étendue et renommée ViX plus tôt cette année.

Sur le front du jeu, Apex Legends Mobile a remporté les honneurs du jeu de l’année sur iPhone tandis que Moncage a cousu le prix du jeu de l’année sur iPad. Le premier est un jeu de tir Battle Royale situé dans l’univers d’Apex Legends et le second est un jeu de puzzle d’illusions d’optique qui se déroule à l’intérieur d’un cube mystérieux.

Le choix d’Apple pour le jeu Mac de l’année est Inscryption, un jeu roguelike basé sur des cartes du créateur de The Hex and Pony Island. Selon sa description, il mélange des énigmes de style salle d’évasion, des éléments roguelike de construction de deck et de l’horreur psychologique dans un « smoothie sanglant ».

El Hijo, un jeu d’infiltration non violent dans lequel vous comptez sur l’espièglerie d’un jeune enfant pour progresser, a été reconnu comme le jeu Apple TV de l’année tandis que la simulation agricole Wylde Flowers de Studio Drydock Pty Ltd. a obtenu les plus grands honneurs dans l’Apple Catégorie Arcade.

Apple a déclaré que son équipe éditoriale de l’App Store avait sélectionné les gagnants de cette année, qui représentent une communauté diversifiée de développeurs du monde entier dont les expériences exceptionnelles ont un impact culturel profond.