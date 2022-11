Un nouveau produit arrive qui rend la pizza plus digeste sans altérer son goût et sa texture

C’est une fibre alimentaire absolument insipide, obtenue à partir des amidons contenus dans les tubercules et les céréales.

C’est probablement arrivé à tout le monde, au moins une fois dans sa vie, de ne pas pouvoir digérer correctement une pizza et de se retrouver à devoir lutter contre des symptômes tels que gonflement, lourdeur et soif, dus à une mauvaise digestion. Une solution au problème pourrait bientôt venir d’un nouveau produit qui, ajouté à la pâte, rend la pizza plus digeste, sans en altérer le goût et la texture. Développé par une équipe de chercheurs de l’Université RMIT de Melbourne, en Australie, il s’appelle FiberX, et est obtenu à partir des amidons contenus dans les tubercules et les céréales, comme le manioc, le blé et le maïs, qui sont transformés pour produire un « fibre invisiblegrâce à une technologie avancée de modification de l’amidon, ont expliqué les chercheurs. FiberX est en effet absolument insipide et peut être ajouté à la pâte pour pizzas, pains et gâteaux, pour rehausser les aliments à faible teneur en fibres. Comme celles que l’on trouve normalement dans les légumes, les fibres FiberX résistent aux enzymes digestives, nourrissant la flore intestinale bénéfique et améliorant potentiellement le processus de digestion. « Notre produit – les développeurs ont expliqué – même pas perceptible une fois ajouté. C’est comme un parent qui cache des légumes dans le repas d’un enfant pour le rendre plus nutritif”.

Jusqu’à présent, un problème majeur avec la plupart des suppléments de fibres disponibles dans le commerce était que l’ajout de fibres pouvait modifier la texture des aliments, les rendre durs ou affecter leur saveur. La nouvelle technologie de modification de l’amidon utilisée par les chercheurs australiens a plutôt permis d’obtenir un produit qui peut être ajouté »sans altérer la saveur, la couleur ou la texture des alimentsa déclaré le professeur Asgar Farahnaky, chef de projet au Centre de recherche et d’innovation alimentaire du RMIT.

En plus d’améliorer la fonction du système digestif, FiberX peut également « aider à prévenir l’obésité, le diabète de type 2 et réduire les facteurs de risque de certaines maladies cardiovasculaires» ont précisé les universitaires, soulignant que le nouveau produit convient également à la fabrication d’aliments à faible teneur en calories ou à faible indice glycémique, ainsi qu’à la possibilité d’être utilisé dans des préparations sans gluten.

Dans le cadre du développement, les chercheurs ont effectué un test de goût et une analyse de texture sur des pains et des gâteaux avec différentes quantités de FiberX. Et ils ont découvert qu’ils pouvaient ajouter jusqu’à 20 % de fibres supplémentaires aux aliments tout en conservant leur saveur et leur texture d’origine. « La nouvelle technologie de modification de l’amidon utilisée nous permet d’augmenter la quantité de fibres dans les aliments, de sorte que nous puissions recevoir notre apport quotidien recommandé, même en consommant moins d’aliments, ce qui a le potentiel d’aider à la gestion du poids et du diabète.Farahnaky a ajouté.

En collaboration avec Microtec Engineering Group, une société d’ingénierie australienne qui fournit des équipements pour le traitement de l’amidon, la production de FiberX va bientôt démarrer pour une utilisation du nouveau produit dans l’industrie alimentaire à grande échelle. « Ce sera un processus efficace, économique et énergétiquement efficace à grande échelle – Farahnaky a conclu – . Cela indique que l’industrie alimentaire aura accès à de grandes quantités de fibres alimentaires à un prix abordable pour fournir des aliments riches en fibres aux consommateurs.”.