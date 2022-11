L’accord Activision-Blizzard aurait passé la procédure européenne

La rumeur veut que Microsoft prépare des concessions pour les régulateurs de l’UE dans le cadre de son acquisition d’Activision, selon une source qui s’est entretenue avec Reuters. Le principal remède pour faire approuver l’accord serait d’offrir à Sony un accord de licence de 10 ans, de sorte qu’il conserverait l’accès à Call of Duty pendant au moins une décennie après la clôture de l’accord. Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que l’UE enquêtait sur l’acquisition et qu’une décision serait prise en mars.

Le rachat de Microsoft est actuellement confronté à des défis de la part de l’UE et du Royaume-Uni, et les États-Unis pourraient également lancer une enquête. D’autres pays, comme le Brésil et l’Arabie saoudite, sont moins concernés et ont déjà donné leur feu vert au rachat d’Activision par Microsoft.

Le rachat d’Activision-Blizzard aurait surmonté les inquiétudes de l’Europe

« Sony, en tant que leader de l’industrie, se dit préoccupé par Call of Duty, mais nous avons dit que nous nous engageons à rendre le même jeu disponible le même jour sur Xbox et PlayStation »un porte-parole de Microsoft a déclaré à Reuters. « Nous voulons que les gens aient plus accès aux jeux, pas moins. »

Sony, le fabricant de PlayStation, a tiré la sonnette d’alarme concernant l’acquisition, car il estime que la propriété par Microsoft d’un titre aussi célèbre que Call of Duty nuirait à la concurrence. Dans un document que Sony a fourni à l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), la société japonaise a déclaré au régulateur que Microsoft n’avait proposé de garder les jeux Activision disponibles sur PlayStation que jusqu’en 2027, c’est-à-dire plus ou moins le moment du lancement. de la prochaine PlayStation est prévue.

Microsoft a naturellement tenté de minimiser ces craintes. Dans son rapport à la CMA, il a déclaré au régulateur que PlayStation avait de meilleures exclusivités et que l’acquisition ne serait donc pas une menace. Il a également déclaré qu’il ne supprimerait pas les titres Activision de la PlayStation. Il n’est pas clair qui doit être cru, mais les régulateurs ne prendront aucun risque et examineront minutieusement l’accord.

Si Microsoft n’obtient pas l’approbation dans un certain territoire, il pourrait probablement procéder à l’acquisition, mais il ne serait pas en mesure de vendre les produits concernés dans ce pays. D’autre part, la CMA a récemment ordonné à Facebook d’arrêter complètement son acquisition de Giphy, de sorte que Microsoft pourrait faire face à quelque chose de similaire où il devrait complètement oublier l’acquisition.