Nintendo Switch Sports ajoute Golf sans frais supplémentaires, disponible dès maintenant

Nintendo Switch Sports fait avancer Noël avec l’arrivée d’un nouveau sport. Le golf est désormais disponible dans le jeu sans frais supplémentaires pour quiconque possède une copie physique ou numérique. Avec son introduction, nous trouvons un total de 7 sports qui définissent l’engagement de l’entreprise en matière de divertissement pour toute la famille.

Comme on peut le lire dans le communiqué de presse, le Nintendo Switch Sports Golf « parcourt 21 trous qui viennent de la saga Wii Sports », ce sera donc en quelque sorte une réunion de famille avec le contenu de la saga des vétérans. De plus, vous pourrez participer à des matchs classiques grâce au mode multijoueur en ligne et local.

Les fonctionnalités en ligne sont étendues avec Survival Golf, un mode de jeu jusqu’à huit joueurs dans lequel les participants sont éliminés en fonction du nombre de coups dont ils ont eu besoin pour atteindre le trou à chaque tour. Bien sûr, vous devez être inscrit à un abonnement Nintendo Switch Online pour accéder à ces fonctionnalités.

« Du salon au monde entier »

C’est avec ces mots que nous avons commencé notre analyse de Nintendo Switch Sports, où le jeu a obtenu une note de 7,5 sur 10. Au cours des conclusions, nous avons dit qu ‘ »il récupère l’essence de Wii Sports avec six jeux qui répondent avec précision et de multiples possibilités à notre mouvements et actions ».

Ses principales vertus se situent au niveau mécanique, où il parvient à être « très bon ». « Vous sentez que ce que vous faites est reproduit à l’écran. Les sports choisis sont variés et différenciés les uns des autres », précise-t-on. Mais tout n’est pas positif : « Mais la bonne exécution de ce que nous propose le jeu est entravée pour deux raisons : premièrement, au niveau du contenu, le titre est insuffisant sur le long terme, puisque la moitié des jeux ne sont destinés qu’à deux utilisateurs -quelque chose ». cela en mode local restreint les options si nous avons des gens à la maison- et nous pensons qu’avoir eu plus de sports ou plus de variantes parmi ceux choisis (comme cela se produit au bowling) aurait prolongé sa longévité. L’autre bémol est le système de progression et de déblocage d’accessoires et de skins, qui est exclusivement lié au jeu en ligne. Vous pouvez lire le texte complet ici.

Source : communiqué de presse (Nintendo)