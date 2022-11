Le plus grand volcan actif du monde se réveille après 38 ans de silence

Pour la première fois en près de quatre décennies, le Mauna Loa d’Hawaï a de nouveau éclaté. La coulée de lave prend sa source sur le flanc nord-est du volcan, connu sous le nom de zone de rift nord-est.

Le Mauna Loa d’Hawaï, le plus grand volcan actif du monde, est de nouveau entré en éruption après 38 ans. Son cratère sommital, selon les conclusions de l’United States Geological Survey (USGS), a enregistré une première intense activité explosive vers 23h30 heure locale dimanche soir (10h30 lundi en France). Dans une mise à jour à 7h20 heure locale lundi, l’agence américaine a précisé que la coulée de lave provient du flanc nord-est du volcan, connu sous le nom de Northeast Rift Zone.

Actuellement, les coulées de lave ne menacent pas les communautés en aval et tout indique que l’éruption restera dans la zone du nord-est du rift », a déclaré l’USGS, ajoutant que les vents pourraient transporter les cendres volcaniques ailleurs. « Sur la base d’événements passés, les premiers stades d’une éruption du Mauna Loa peuvent être très dynamiques, et l’emplacement et l’avancement des coulées de lave peuvent changer rapidement. »

« Si l’éruption reste confinée à Moku’āweoweo (la caldeira sommitale, ndlr), très probablement les coulées de lave seront confinées à l’intérieur des parois de la caldeira. Cependant, si les évents éruptifs migrent en dehors de ces limites, les coulées de lave pourraient se déplacer rapidement vers le bas », a ajouté l’USGS.

L’incertitude quant à la direction des cendres volcaniques a incité les compagnies aériennes du sud-ouest à annuler lundi 10 vols entre Hilo et Honolulu. « À l’heure actuelle, nous ne prévoyons pas d’autres impacts» a déclaré un Interne du milieu des affaires un porte-parole de la compagnie aérienne. La branche d’Honolulu du National Weather Service a publié cependant un avertissement de chute de cendresavertissant que jusqu’à un demi-centimètre de poussière noire pourrait se déposer sur certaines parties de l’île.

L’Agence de gestion des urgences d’Hawaï et l’Autorité du tourisme d’Hawaï ont toutes deux déclaré qu’elles ne le faisaient pas. il n’y a pas de menace immédiate pour les zones peuplées. Les responsables locaux n’ont pas émis d’ordre d’évacuation mais, comme le rapportent les médias locaux, le comté d’Hawaï a ouvert plusieurs abris pour la population.

Mauna Loa couvre la moitié de l’île la plus méridionale d’Hawaï, Hawai’i, et atteint une altitude de plus de 4 145 mètres au-dessus de l’océan Pacifique. De sa base sous-marine, cependant, il s’élève à 9 150 mètres au-dessus du fond de l’océan, ce qui rend ce volcan plus haut que le mont Everest. Le Mauna Loa est entré en éruption 33 fois depuis 1843, qui était la première « éruption historique bien documentée » du volcan, selon l’USGS. La dernière éruption a eu lieu en 1984, après des semaines de tremblements de terre fréquents au sommet du volcan, incitant les scientifiques et les responsables à demander aux habitants de se préparer à évacuer. Avant la nouvelle éruption, plus de 100 tremblements de terre ont été signalés en une seule journée à deux reprises, en septembre.