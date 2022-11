Voici comment James Cameron a trompé Sigourney Weaver pour tirer sur Aliens : avec Schwarzenegger

La saga Alien est une icône du cinéma depuis son premier volet en 1979, un film d’horreur spatial qui a marqué une époque et qui a permis la création d’une franchise entière autour d’elle qui se poursuit en pleine forme à ce jour. Mais ce qui semblerait évident maintenant, ne l’était plus à l’époque où sa suite a été envisagée : Aliens. Et c’est qu’apparemment, l’actrice principale du premier film, Sigourney Weaver, n’était pas très convaincue de continuer avec son rôle ; cependant, James Cameron voulait compter sur elle à tout prix. Comment Cameron a-t-il réussi à faire signer l’actrice en moins de 12 heures ? La superstar Arnold Schwarzenegger a été la clé de la « tromperie », comme le rappelait récemment le cinéaste dans sa promotion d’Avatar : le sens de l’eau.

Schwarzenegger, Cameron et les xénomorphes

D’après ce que Cameron raconte dans une récente interview via Collider, le cinéaste a élaboré un plan pour « convaincre » Sigourney Weaver de jouer dans Aliens; et pour cela, il voulait que l’actrice croie qu’il allait réécrire le scénario de la suite pour qu’Arnold Schwarzenegger y joue le rôle principal : « J’ai appelé Lou Pitt, l’agent d’Arnold, et lui ai dit : ‘Lou, nous avons déjà trouvé le solution à tout. Nous avons décidé que nous aimions vraiment l’histoire et tous les personnages du Corps des Marines et le monde que nous avons créé et tout. Nous avons essayé et nous n’avons pas besoin de Sigourney », explique Cameron.

« Gardez à l’esprit que j’ai créé tous ces personnages, et ma fierté d’auteur me dit que je devrais aller de l’avant avec tout cela, en éliminant son personnage. Nous n’apporterons pas de modifications à l’intrigue. Je vais juste le réécrire », a poursuivi le réalisateur. Le nœud du problème est que Lou Pitt faisait partie de la même agence que l’agent de Schwarzenegger, il n’a donc pas fallu longtemps à Sigourney Weaver pour recevoir un appel: « Sigourney, signe maintenant. » Et c’est que la crainte de perdre définitivement le leadership de la franchise face à Schwarzenegger a fait réagir l’actrice, qui a bouclé le contrat en moins de 12 heures.

À tout cela, Cameron reconnaît qu’il n’a jamais eu en tête d’écarter Sigourney Weaver, mais qu’il a plutôt tissé un plan pour convaincre rapidement l’actrice et compter sur elle pour une production qui tournerait autour de sa silhouette. Et le reste est de l’histoire.

