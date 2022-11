Les joueurs de Pokemon Scarlet et Purple s’embrassent avec l’un de leurs Pokemon… ou quelque chose comme ça

Entraînez-vous, combattez, pansez vos blessures et progressez. C’est la nature du dresseur de Pokémon et de ses créatures. Dans Pokémon Scarlet and Purple, la nouvelle édition pour Nintendo Switch, la région de Paldea cache de nombreux secrets et aventures. Nous savons que l’amitié entre notre protagoniste et ses animaux se forge avec amour, temps et soin… mais au point de s’embrasser ? et, en effet, certains joueurs le font, bien que cela ait son tour.

Comme dans d’autres titres de la saga, cet épisode dispose d’un système qui estime le niveau d’amitié entre le Dresseur et le Pokémon, quelque chose qui est représenté à l’écran avec des cœurs. Meowscarada est un Pokémon bipède, il est donc à la hauteur du personnage. Le plus drôle, c’est que lorsque je m’approche de lui et que j’appuie sur le bouton A, les cœurs apparaissent au-dessus de sa tête et cela donne l’impression qu’ils s’embrassent tous les deux, ce qui a logiquement fait sensation sur les réseaux sociaux. En fait, c’est dû à un effet visuel et rien de plus.

Pokémon Scarlet et Purple raflent les ventes

Trois jours ont suffi pour que le titre de The Pokémon Company développé par Game Freak dépasse les 10 millions d’unités vendues, un exploit qui fait de l’édition Paldea le jeu qui a enregistré les meilleurs chiffres au cours des premiers jours sur n’importe quelle console Nintendo.

Pokémon Scarlet and Purple est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Le titre a été critiqué pour sa finition technique, bien que dans l’analyse FreeGameTip, nous soulignons qu’il s’agit du plus grand saut de la saga depuis qu’il est passé en trois dimensions. Dans le MeriPodcast, nous avons également longuement parlé de tout ce qui concerne le jeu vidéo Game Freak. Vous pouvez l’écouter sur ce lien, via Ivoox, Apple Podcast, Spotify et YouTube.

Consultez le guide Pokemon Scarlet et Purple ici.

Source | Kotaku