Les dons et greffes d’organes augmentent considérablement lors des rassemblements de motards

Des chercheurs américains ont montré que lors de grands rassemblements de passionnés de moto, il y avait une augmentation significative des dons et des greffes.

Une nouvelle étude menée aux États-Unis a montré que lors de grands rassemblements de motos, les dons et greffes d’organes augmentent de manière significative. D’après les résultats de l’enquête, menée en analysant les données entre 2005 et 2021, le nombre moyen de dons d’organes les jours de rassemblements augmente de 21 %, tandis que celui des greffes de 26 %. Ce sont des chiffres dramatiques et inquiétants, qui mettent en lumière les risques pour la sécurité routière associés à des événements similaires. Bien sûr, ce ne sont pas les rallyes eux-mêmes qui présentent un danger de mort, mais les limites des infrastructures qui les accueillent, le comportement de certains motards et le très grand nombre de véhicules en circulation en même temps.

L’étude a été menée par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Massachusetts General Hospital, qui ont collaboré étroitement avec des collègues des facultés de médecine des universités de Harvard et du Texas, du Center for Surgery and Public Health du Brigham and Women’s Hospital et du National Bureau of Recherche économique, Cambridge. Les scientifiques, coordonnés par le professeur David C. Cron, chercheur clinicien au prestigieux hôpital du Massachusetts, sont parvenus à leurs conclusions après avoir croisé les données du National Organ Donation and Transplant Registry avec celles des dates des rassemblements. Plus précisément, ils se sont concentrés sur les organes donnés par des victimes d’accidents de la route âgées de 16 ans et plus entre mars 2005 et septembre 2021. Pour s’assurer qu’il n’y avait pas de facteurs de confusion affectant les statistiques, les chercheurs ont pris en compte les données liées aux dons/greffes dans les semaines événements eux-mêmes (au cours du mois précédent et du mois suivant), aux régions où les rallyes n’ont pas lieu et aux différentes périodes de l’année.

En croisant toutes les données, comme précisé, le professeur Cron et ses collègues ont constaté une augmentation significative de l’incidence des dons et des greffes d’organes pendant la période des rassemblements. Les chercheurs ont dénombré au total environ 11 000 donneurs et plus de 35 000 receveurs d’organes dans les zones où se sont déroulés les sept principaux rassemblements de motos de l’année, notant que 406 donneurs et 1 400 greffes ont été enregistrés dans les zones environnantes pendant les jours de réunion. Dans le mois qui a précédé et dans le mois qui a suivi l’événement, environ 2 300 donneurs d’organes et un peu plus de 7 700 greffés ont été dénombrés aux mêmes endroits. L’analyse statistique montre qu’il y avait 21 % de donneurs d’organes de plus et 26 % de receveurs de plus les jours des rassemblements que dans les quatre semaines avant et après les événements. Une énorme différence.

« Les pics de dons et de greffes d’organes que nous avons constatés dans notre analyse sont inquiétants, mais pas tout à fait surprenants, car ils signalent un échec systémique à éviter les décès évitables, ce qui est une tragédie », a déclaré dans un communiqué le professeur Cron. « Il y a un besoin évident de meilleurs protocoles de sécurité autour de tels événements », a ajouté le scientifique. « En même temps – poursuit l’expert – il est important que les communautés de transplantation des lieux où se déroulent ces événements soient conscientes de l’augmentation potentielle des donneurs d’organes pendant ces périodes. Le don d’organes est souvent considéré comme le don de la vie et nous devons nous assurer que nous ne le gaspillons pas et que nous pouvons transformer n’importe lequel de ces décès tragiques en une opportunité de potentiellement sauver plus de vies. »

Les auteurs de l’étude soulignent que ces grands rassemblements se produisent souvent dans les zones rurales et les petites villes, qui manquent d’infrastructures pour gérer un tel trafic. Les organisateurs d’événements doivent donc tout mettre en œuvre pour accroître la sécurité générale de tous les usagers de la route (motocyclistes, automobilistes et piétons) en améliorant la gestion de la circulation. Ils recommandent également toujours l’utilisation d’un casque et de rouler en toute sécurité sur une moto. En effet, il peut arriver que dans un moment de loisir et de plaisir, où la grande passion du deux roues est partagée avec de nombreux amis, l’attention baisse un peu sur certains comportements. De plus, si le lieu choisi n’est pas « équipé » pour recevoir autant de monde, le risque est malheureusement à nos portes.

Il faut garder à l’esprit que les rassemblements de motards aux États-Unis sont colossaux – la Daytona Bike Week en Floride et le Sturgis Motorcycle Rally dans le Dakota du Sud durent dix jours et attirent chacun un demi-million de visiteurs, comme l’expliquent les experts – donc aucune comparaison ne peut être faite. être fait avec des rassemblements dans d’autres endroits. Mais les principes de sécurité sont naturellement toujours les mêmes. Les détails de la recherche « Organ Donation and Transplants during Major US Motorcycle Rallies » ont été publiés dans la revue scientifique JAMA Internal Medicine.