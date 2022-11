L’appareil photo de l’iPhone 15 devrait améliorer la qualité des photos avec moins de surexposition

L’iPhone 14 d’Apple a passé deux mois sur le marché, alors naturellement, nous accumulons des rumeurs sur l’iPhone 15 de l’année prochaine. Le dernier détail décrit comment la prochaine génération d’appareils photo iPhone améliorera les performances de la photographie.

Aucune mise à jour de l’iPhone n’est complète sans une amélioration du système de caméra, et l’iPhone 15 ne fera pas exception. Selon Nikkei AsieApple s’appuiera sur la nouvelle technologie de capteur de Sony pour offrir une meilleure photographie avec l’iPhone 15.

Le rapport d’aujourd’hui affirme que la dernière technologie de capteur de Sony « double approximativement le niveau de signal de saturation dans chaque pixel » pour offrir une plage dynamique plus élevée que les systèmes de caméra iPhone existants.

Le résultat devrait être moins de photos sursaturées ou sous-saturées lorsqu’il y a une énorme différence entre la luminosité au premier plan et à l’arrière-plan.

Le nouveau capteur d’image de Sony double à peu près le niveau du signal de saturation dans chaque pixel par rapport aux capteurs conventionnels. En d’autres termes, les capteurs peuvent capturer plus de lumière et réduire la surexposition ou la sous-exposition dans certains paramètres, permettant à l’appareil photo d’un smartphone de photographier clairement le visage d’une personne même si le sujet se tient contre un fort contre-jour.

Le rapport poursuit en expliquant que la dernière technologie de capteur de Sony utilise une « nouvelle architecture semi-conductrice qui place les photodiodes et les transistors dans des couches de substrat séparées, permettant au capteur d’ajouter plus de photodiodes à la couche dédiée ».

L’iPhone 15 Pro sera surtout une mise à niveau importante de l’appareil photo à l’automne prochain. Apple devrait présenter son premier objectif périscope capable de fournir plus de zoom optique avec un système de miroir à 90 degrés.

Tous les modèles d’iPhone 15 devraient passer de Lightning à USB-C, et les modèles Pro peuvent offrir des vitesses de transfert Thunderbolt pour déplacer rapidement des fichiers photo et vidéo volumineux.

Chaque nouveau modèle d’iPhone 15 comportera probablement l’île dynamique introduite sur l’iPhone 14 Pro de cette année, mais seuls les modèles Pro devraient avoir à nouveau l’affichage ProMotion et Always-On l’année prochaine.

Plus récemment, on a commencé à parler d’un potentiel iPhone 15 Ultra avec un boîtier en titane et une face arrière incurvée.

Tenez-vous au courant des dernières rumeurs sur l’iPhone 15 ici. La surexposition et la sous-exposition sont-elles pour vous un problème sur les appareils photo iPhone actuels ? Faites-le nous savoir ci-dessous.

