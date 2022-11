Le PDG de Disney, Bob Iger, rejette les rumeurs de fusion d’Apple que vous n’avez probablement même pas entendues

Le PDG de longue date de Disney, Bob Iger, est récemment revenu à Disney après deux ans de retraite, et il a déjà dit non à une éventuelle prise de contrôle par Apple.

Disney a brusquement licencié l’ancien PDG Bob Chapek ce mois-ci et a remplacé le remplaçant trié sur le volet de Bob Iger par Bob Iger. Disney a chargé l’homme de 71 ans de diriger l’entreprise pendant deux ans lors de la recherche d’un nouveau PDG. Iger a précédemment dirigé Disney pendant deux décennies.

Le PDG de retour a tenu sa première réunion publique avec les employés de Disney aujourd’hui. Lors de la mairie, Iger aurait évoqué des rumeurs selon lesquelles Apple et Disney pourraient potentiellement conclure un accord de fusion et fonctionner comme une seule entreprise. Iger a précédemment siégé au conseil d’administration d’Apple pendant des années avant de se retirer après qu’Apple a commencé à concurrencer Disney sur le contenu vidéo original.

Iger a rejeté toute discussion sur la fusion d’Apple et de Disney lors de la réunion de l’entreprise. Bien qu’il n’y ait pas eu de véritables reportages médiatiques sur Apple et Disney potentiellement unissant leurs forces sous un même toit, il y avait le discours habituel de certains analystes que le scénario avait du sens.

« Apple devrait acheter… » [struggling company] est souvent une idée brillante que les analystes ont lorsqu’une entreprise adjacente à Apple sous-performe d’une manière ou d’une autre. Disney, cependant, est astronomiquement loin de la taille de toute entreprise qu’Apple a reprise.

Son acquisition la plus récente était Beats pour 3 milliards de dollars en 2014, qui comprenait la fondation du service d’abonnement Apple Music. Célèbre, Apple a acheté NeXT de Steve Jobs alors qu’Apple elle-même avait du mal à rester à flot. Cet accord a ramené le co-fondateur d’Apple dans l’entreprise qui a conduit à l’iPod, l’iPhone et l’iPad.

Quant à Disney, Bob Iger appelle toute discussion sur l’achat de la société par Apple de « pure spéculation » pour l’instant.

« Offrant son point de vue en dehors de l’entreprise l’année dernière après des décennies chez Disney, Iger a également déclaré aux membres du personnel que les rumeurs d’une fusion ou d’un accord avec Apple n’étaient que cela – des rumeurs », selon Date limite. « L’homme qui a acheté Pixar, Marvel, Lucasfilm et Fox pour Disney lors de son dernier passage en tant que PDG a également noté que la Maison de la souris ne cherchait pas à faire d’autres acquisitions importantes de sitôt. »

C’est de la pure spéculation qui fera probablement l’objet de spéculations pour le reste du temps. Apple a transmis un certain nombre d’entreprises émergentes ou en déclin au fil des ans, notamment Netflix, Tesla et Peloton, indépendamment de ce que les analystes pourraient imaginer.

