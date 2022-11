Sur Mars a trouvé de nouveaux composés organiques possibles, la preuve dans les données du rover Persévérance

Les traces détectées par l’instrument SHERLOC monté sur le bras robotisé du véhicule de la NASA en mission sur le sol martien.

Une image du cratère Jezero obtenue par le rover Persévérance / Crédit : NASA

Le rover Perseverance de la NASA a peut-être trouvé de nouvelles preuves de composés organiques sur Mars. Cela a été annoncé par une équipe de recherche internationale dirigée par des chercheurs de la Division des sciences géologiques et planétaires du California Institute of Technology (Caltech) à Pasadena, aux États-Unis, qui a également impliqué le groupe scientifique coordonné par le professeur Mark Sephton du Département des sciences de la Terre et de l’ingénierie de l’Imperial College de Londres. Les nouvelles traces ont été détectées dans certaines carottes obtenues à deux points différents du cratère Jezero, près du site où Persévérance a atterri en février 2021.

L’existence de composés organiques, ont déclaré les chercheurs, ne fournit pas de preuve directe de la vie, car ces composés peuvent également se former par des processus non biologiques, même s’ils révèlent une interaction significative entre les roches et l’eau liquide. Cependant, étudier ces composés plus en détail pourrait en dire plus sur l’histoire et la stabilité de l’eau sur Mars et ainsi explorer si oui ou non les conditions qui caractérisaient autrefois la planète étaient propices à l’existence de toute forme de vie.

Nouvelles preuves de possibles composés organiques sur Mars

Le cratère Jezero était en fait, il y a bien des éons, un endroit beaucoup plus humide qu’il ne l’est aujourd’hui. Sa conformation révèle encore la présence ancienne d’un delta fluvial qui s’épanouissait autrefois au fond du cratère. Sur ce site, les chercheurs s’attendaient à trouver des roches sédimentaires, car l’eau dépose des couches de sédiments. Cependant, depuis que le rover Perserance a commencé à analyser des échantillons prélevés au fond du cratère, les chercheurs ont été surpris de trouver des roches ignées (magma refroidi) contenant des minéraux, ce qui a révélé non seulement l’existence de processus volcaniques mais également un contact important avec l’eau. En plus des minéraux, dans certains échantillons obtenus à partir de deux sites différents du cratère, les données ont montré la présence de substances organiques dans des niches potentiellement habitables.

Le rover Persévérance / Crédit : NASA

L’analyse de ces roches, détaillée dans une étude publiée dans la revue La science, a été possible grâce à l’utilisation de l’instrument SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals) monté sur le bras robotique de Perseverance. « Les capacités d’imagerie compositionnelle microscopique de SHERLOC ont véritablement ouvert notre capacité à déchiffrer l’ordre temporel des environnements martiens passés. » a déclaré le co-auteur de l’article, le professeur de sciences planétaires Bethany Ehlmann du Keck Institute for Space Studies de Caltech.

Les différents échantillons, obtenus à partir de roches ignées altérées par l’eau, font partie de ceux destinés à être expédiés sur Terre à partir de 2030, dans le cadre d’un programme spatial complexe appelé Mars Sample Return (MSR) pour de futures analyses en laboratoire sur notre planète, qu’ils feront définitivement déterminer la présence et le type de substances organiques présentes, et si celles-ci ont quelque chose à voir avec la vie. « De cette façon, nous examinerons les preuves de l’existence d’eau et de matière organique possible dans les roches – dit le professeur Sephton – . Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons découvrir si les conditions primordiales de Mars étaient vraiment propices à la vie”