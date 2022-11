Changer l’emplacement d’un appareil Alexa : voici comment vous déplacer avec votre Echo

Si vous avez déménagé ou souhaitez installer votre Echo dans votre propre maison de vacances, par exemple, il est nécessaire d’informer le Smart Speaker ou le Smart Display de votre position actuelle. Parce que sinon le bulletin météo ne sera pas correct. Mais les services sont également touchés. Heureusement, la personnalisation de l’emplacement est assez facile.

Modifier l’emplacement sur les appareils Alexa

Comme d’habitude, le pivot est l’application Alexa, dans laquelle vous configurez vos appareils Alexa :

Lancez l’application Alexa sur votre smartphone ou votre tablette. Allez dans l’onglet Appareils (en bas à droite) et sélectionnez « Echo et Alexa ». Appuyez sur un appareil ou une pièce dans laquelle se trouve votre Echo. Allez dans les paramètres (cog en haut à droite) et faites défiler jusqu’à « emplacement de l’appareil ». Modifiez l’adresse postale et enregistrez-la (en haut à droite).

Dans l’application Alexa, sélectionnez l’onglet Appareils. (Capture d’écran) Allez maintenant dans la pièce où se trouve votre appareil Alexa. (Capture d’écran) Dans la vue d’ensemble, passez aux paramètres en haut à droite. (Capture d’écran) Accédez à l’emplacement de l’appareil et modifiez-le. (Capture d’écran) Les champs de saisie sont explicites. (Capture d’écran)

Alexa n’applique pas le nouvel emplacement à tous les appareils associés à votre compte Amazon. D’une part, cela indique que vous devez adapter tous les systèmes Echo et Fire existants de cette manière. D’autre part, cela indique également que vous pouvez utiliser un compte Amazon pour gérer et contrôler plusieurs appareils Alexa à différents endroits. Il vous suffit de définir les adresses en conséquence.

Emplacements multiples pour les appareils Alexa

À un endroit, par exemple votre adresse personnelle, il peut bien sûr y avoir plusieurs appareils Alexa. Ainsi dans le salon, la chambre ou dans la cuisine. Mais le service de maison intelligente est également capable de prendre en compte plusieurs emplacements. Par exemple votre lieu de travail ou votre bungalow dans la section jardin.

C’est comme ça que ça marche :

Lancez l’application Alexa sur votre smartphone ou votre tablette. Sélectionnez l’onglet « Plus » en bas à droite et passez à « Paramètres ». Faites défiler jusqu’à « Mes positions » et entrez-y les différentes adresses.

Dans l’application Alexa, accédez à « Plus » dans le coin inférieur droit. (Capture d’écran) Sélectionnez maintenant « Mes positions ». (Capture d’écran) Tous les sites existants sont saisis dans la vue d’ensemble. (Capture d’écran) Vous pouvez saisir un nouvel emplacement à l’aide de la carte ou en saisissant du texte. (Capture d’écran)

Jusqu’à présent, Amazon n’a pas systématiquement utilisé cette option d’attribution de plusieurs emplacements à un compte Alexa. Par exemple, vous ne pouvez pas simplement affecter deux échos à l’emplacement n°1 et deux échos à l’emplacement n°2 – vous ne pouvez le faire que manuellement en saisissant un emplacement pour chaque écho individuel. Ce que vous pouvez faire avec plusieurs emplacements :

À utiliser lors de l’interrogation du temps de trajet, du trafic et de la navigation (« Alexa, jusqu’où est-ce qu’il faut travailler ? ») : vous pouvez utiliser l’emplacement créé directement pour les requêtes et les routines, par exemple « domicile », « travail », « ami : dans »

Créez des routines en fonction de l’emplacement (vous ne voulez que quelque chose soit sorti dans un emplacement spécifique)

Certes, c’est un peu irritant. Parce que vous pouvez attribuer un emplacement à chaque appareil Alexa en modifiant l’emplacement dans l’application Alexa. À son tour, la spécification de plusieurs emplacements est actuellement utilisée pour des fonctions supplémentaires telles que le temps de trajet pour se rendre au travail ou au domicile. Dans la plupart des cas, il suffit de dire à tous les Alexas l’emplacement correct – c’est-à-dire où ils se trouvent.

Pourquoi Alexa a-t-elle besoin de ma position ?

Même si vous utilisez habituellement vos appareils Alexa à la maison, fournir votre position est important pour de nombreux services. Car votre Echo Show, votre Echo Dot, mais aussi votre Fire TV Stick et votre Fire HD Tablet utilisent ces informations pour vous servir des résultats sur-mesure. Avant tout, la localisation est nécessaire pour les services météo, les actualités, la navigation (« Alexa, jusqu’où est-il à… ? ») et des informations comme les horaires d’ouverture des commerces à proximité. Des adresses incorrectes entraînent des réponses Alexa inutilisables. Vous le remarquerez en particulier avec les appareils Echo avec écran, y compris la série Echo Show.

Si vous utilisez uniquement votre Echo pour diffuser de la musique et votre Fire TV Cube uniquement pour regarder Netflix et Co., il n’est pas nécessaire que ce soit le bon emplacement. La valeur par défaut est celle que vous avez spécifiée lors de l’enregistrement de votre compte Amazon.