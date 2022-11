Les premières Disney+ à ne pas manquer en décembre

Le mois de décembre est généralement synonyme de cadeaux, de rencontres… et aussi de temps libre pour profiter chez soi, entre autres, de séries ou de films à volonté. Si vous vous voyez déjà sur le canapé à la maison, sous une couverture et en train de profiter de votre télévision, nous allons aujourd’hui vous parler de certaines des meilleures propositions qui arrivent à Disney +. Prends note.

Voici quelques idées de séries et de films qui arriveront sur la plateforme de contenu en décembre 2022.

nouvelle série

Parmi les propositions au format sériel, la plus remarquable est sans aucun doute La última. Cette production espagnole arrive au catalogue ce vendredi, sans aller plus loin, et met en scène deux figures très actuelles et populaires du secteur jeunesse : la chanteuse Aitana et l’acteur (et partenaire de la petite fille) Miguel Bernardeau.

Il s’agit donc d’une proposition tout public composée de 5 épisodes dans lesquels on rencontrera Candela, une fille qui rêve de devenir chanteuse et qu’un dénicheur de talents découvrira par hasard dans un bar. Précisément, son jour de chance sera aussi le moment où il croisera à nouveau Diego, un ancien collègue qui veut devenir boxeur professionnel.

Si vous êtes un fan de la série The Walking Dead, alors ce que vous devez savoir, c’est que la troisième et dernière partie de la saison 11 sera diffusée le 21 décembre. Ainsi, vous pourrez mettre la touche finale à cette fiction de longue date qui compte tant d’adeptes à travers le monde et, accessoirement, commencer à vous demander s’il faut devenir accro à l’un de ses spin-offs zombies.

films de cinéma

Vous préférez un film ? Ensuite, il faudra patienter jusqu’à la fin du mois pour profiter d’Amsterdam. Le film, interprété par Margot Robbie, Christian Bale, Robert de Niro et John David Washington, sortira sur la plateforme le 28 décembre et a tout le potentiel pour devenir l’un des sujets de débat du moment.

La raison? Que sa sortie en salles (il y a environ un mois) ait laissé une série de critiques très inégales, de sorte que vous l’adorez – le casting ne pourrait pas avoir plus de potentiel – ce qui est une vraie déception pour vous.

Amsterdam se déroule dans les années 1930, lorsque trois amis sont par hasard témoins d’un meurtre, après quoi ils en deviennent suspects. Ce qu’ils n’imaginent pas, c’est qu’avec cela, ils seront impliqués dans l’un des complots secrets les plus incroyables de l’histoire des États-Unis et c’est que ce film est basé sur des événements réels mélangés à de la fiction. La bande-annonce promet… nous verrons l’exécution finale.

Nous sommes sur la plateforme pour enfants par excellence, nous n’allons donc pas clore cette sélection rapide du meilleur de décembre sans nous focaliser sur quelques contenus spécialement destinés aux enfants. En ce sens, on vous dit que Mickey et Minnie and the Christmas Wish sortira le 23 décembre, un film avec les personnages principaux de Disney par excellence et avec Noël en toile de fond. Que demander de plus à de telles dates ?