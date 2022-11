Les chiens peuvent aussi nous aider à lutter contre le cancer

Plusieurs études ont montré que « Fido » peut être un allié précieux contre le cancer. Voici comment.

Les chiens peuvent nous aider à combattre le cancer de plusieurs façons. Depuis quelques années, par exemple, les scientifiques entraînent nos meilleurs amis à détecter les tumeurs, avec des résultats exceptionnels. En effet, plusieurs études ont montré que les chiens pouvaient identifier la « signature moléculaire » – des particules appelées COV (composés organiques volatils) – du cancer du poumon et du cancer de la prostate, entre autres. Des recherches dans ce sens sont également menées en France. De plus, les chiens de compagnie peuvent être d’une grande aide pour les patients atteints de maladies oncologiques, en leur apportant un soutien psychologique précieux. Mais il y a plus. En fait, ces animaux partagent avec nous de nombreux gènes et, puisqu’ils vivent dans le même environnement que nous et sont atteints des mêmes maladies dont souffrent les humains, en étudiant leur ADN, il est possible de trouver des traitements innovants pour eux et pour nous.

« Les chiens vivent dans notre monde. Ils attrapent tous nos propres maladies. Ils mangent notre nourriture. Ils sont exposés aux mêmes polluants environnementaux », a déclaré le Dr Elaine Ostrander, généticienne senior aux National Institutes of Health (NIH), une autorité sanitaire américaine de premier plan, à 60 Minutes de CBS News. « Mais ils ont aussi tous les mêmes gènes que nous. Et ils ont des mutations dans ces gènes qui les rendent sensibles à tout ce que vous et moi contractons – que ce soit le diabète, le cancer ou une maladie neuromusculaire. Tout ce que les humains peuvent développer, les chiens le développent », a déclaré la scientifique au journaliste Anderson Cooper, qui l’a rencontrée lors d’une exposition canine dans le Connecticut. Des scientifiques se sont rendus sur place pour prélever des échantillons de sang de différentes races de chiens, très utiles pour mener des investigations comparatives en oncologie.

Le Dr Ostrander a souligné qu’il est plus facile d’étudier les gènes chez les chiens que chez les humains car les chiens « au cours des 200 dernières années ont été élevés pour mettre l’accent sur des traits spécifiques tels que des nez, des queues et des tailles distincts ». Presque toutes les caractéristiques distinctives que nous voyons aujourd’hui dans les quelque 400 races de chiens reconnues par la Fédération internationale de cynologie (FCI) sont apparues au cours des deux derniers siècles, ce qui suggère donc que, probablement, il doit y avoir « un très petit nombre de gènes responsable de la plupart des principales différences », a déclaré le généticien. Qu’il suffise de dire qu’un seul gène détermine si un chien aura un pelage crème ou noir, tandis qu’une autre poignée de gènes définit s’il aura un poil long ou court. Comme précisé par CBS News, les scientifiques du NIH ont découvert que certains traits physiques des chiens peuvent nous fournir des indices précieux sur la santé humaine. Le gène appelé MSRB3 qui détermine si Fido aura des oreilles pointues comme un pinscher ou souples comme un Maremme, par exemple, lorsqu’il présente des anomalies chez l’homme il peut déclencher une surdité.

Les gènes sont également connus pour être impliqués dans le cancer, et certaines races de chiens sont plus ou moins susceptibles que d’autres de développer des tumeurs spécifiques. Les terriers écossais, par exemple, sont 20 fois plus susceptibles d’avoir un cancer de la vessie que les races mixtes. À la lumière de la diversité génétique limitée par rapport aux humains, les informations qui peuvent être recueillies sur ce néoplasme peuvent être utiles non seulement aux terriers écossais, mais aussi à nous. Chez les hommes, explique Ostrander, « il y aurait différents gènes dans différentes populations. Il y aurait différentes mutations. Différentes contributions des effets environnementaux », ajoute donc l’expert, « quand on étudie une race, on obtient des histoires beaucoup plus simples ».

Parmi les formes de cancer qui affectent à la fois les humains et les chiens figurent « le lymphome, le mélanome, le cancer du cerveau, le cancer du sein et l’ostéosarcome », explique CBS News. Ce dernier, un néoplasme osseux agressif et mortel, affecte 10 000 chiens et 1 000 personnes chaque année aux États-Unis. Une seule étude menée sur des chiens pourrait aider à lutter contre la terrible forme de cancer, diagnostiquée principalement chez les enfants et les jeunes. En 2012, le vétérinaire et professeur de l’Université de Pennsylvanie, Nicola Mason, a lancé une étude expérimentale avec une forme de Listeria – un genre de bactérie responsable d’intoxications alimentaires – génétiquement modifiée pour lutter contre l’ostéosarcome chez le chien. La bactérie est rendue moins virulente et capable de porter une protéine typiquement présente dans cette forme de cancer (HER2), catalysant ainsi une forte réponse immunitaire une fois infusée.

Des études ont montré que le traitement par immunothérapie est efficace chez les chiens et les humains, avec certains cas d’extirpation totale de la tumeur du corps. Le journal américain cite le cas du golden retriever Sandy, qui avait une espérance de vie d’un an lorsqu’on lui a diagnostiqué un ostéosarcome, mais qui est toujours en bonne santé aujourd’hui, 4 ans après le début de la thérapie. La même chose est arrivée à une fille qui suivait le même traitement depuis des années, après qu’un ostéosarcome du fémur se soit propagé à ses poumons. Chaque année, précise le journal américain, le National Cancer Institute dépense plus de 20 millions de dollars rien que pour analyser des échantillons cancéreux de chiens et mener des investigations comparatives en oncologie, avec l’espoir qu’elles déboucheront sur des solutions comme celle contre l’ostéosarcome.