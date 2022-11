Street Fighter 6 approche à grands pas et nous avons un nouveau fait qui le prouve

Préparez-vous pour la prochaine bataille! Ah, désolé, ce n’est pas de cette saga. Ce n’est pas important. Préparez-vous car Street Fighter 6 est déjà sur la ligne de départ. Le jeu Capcom vient de recevoir sa classification par âge en Corée du Sud et, loin d’être aussi absurde que cela puisse paraître, cela indique généralement qu’il reste entre trois et cinq mois pour son lancement. Nous ne savons pas vraiment pourquoi, mais c’est ainsi que fonctionne notre industrie.

Le KMRB, l’organisme en question, n’échoue pas avec ces choses et ses paroles vont en masse depuis longtemps. Tout indique que nous aurons une date de sortie pour Street Fighter 6 lors des prochains The Game Awards puisqu’elle se situera très probablement autour des mois d’avril ou mai 2023. Pourquoi ? Eh bien, essentiellement parce que c’est le premier espace libre dont dispose Capcom. La société a confirmé dans son dernier rapport financier qu’elle n’avait qu’un seul grand lancement pour le reste de l’exercice. Et si cette année se termine le 31 mars 2023, ce lancement est Resident Evil 4 Remake, prévu pour le 24 mars.

C’est en tout cas une bonne nouvelle pour les fans de Ryu, Ken et compagnie, qui pourront profiter du prochain volet de la saga avant l’été prochain. Une livraison, soit dit en passant, qui n’a cessé de nous donner de la joie et de bonnes nouvelles depuis qu’elle a été annoncée. Parmi les plus récents, Street Fighter 6 aura un mode bouton-poussoir pour les débutants, il surprendra avec les écrans de chargement dont on rêve toujours et il est confirmé qu’il aura un netcode rollback et cross play. On sait même quels seront les 18 personnages qui sortiront (parmi lesquels il n’y a pas un Fei Long auquel la famille de Bruce Lee a opposé son veto). Laissez-le sortir maintenant!