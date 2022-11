C’est l’hybride définitif entre Alien et humain de Marvel : nom et origines

La franchise Alien continue de profiter d’un grand état de forme au-delà du cinéma grâce à d’autres formats comme les jeux vidéo ou les bandes dessinées, en plus de la prochaine série Alien. À tel point que Marvel Comics a présenté l’hybride définitif entre extraterrestre et humain avec la soi-disant femme des ténèbres, le xénomorphe connu le plus meurtrier dont la raison d’être n’est autre que l’anéantissement de l’humanité. C’est ainsi qu’ils le reprennent à moitié comme Screen Rant après avoir présenté cette nouvelle figure de l’univers Alien et la prophétie fatidique qui l’accompagne.

Histoire et origine de la Femme des Ténèbres

Ainsi, la série de bandes dessinées de Phillip Kennedy Johnson et Salvador Larroca nous présente un hybride redoutable entre la race des xénomorphes et l’être humain. Mais d’où vient-il ? L’histoire de cette bande dessinée extraterrestre nous présente une menace radioactive qui peut mettre fin à l’humanité et pour cette raison, un groupe de soldats synthétiques connu sous le nom de Steel Team se rend sur la planète Tobler-9 pour mettre la main sur une expérience menée par Weyland-Yutani qui pourrait être la clé du salut.

Cependant, ledit projet visait à réaliser l’hybride définitif entre les xénomorphes et les humains ; mais comment pourrait-il en être autrement, la mission tourne mal et les extraterrestres les plus redoutables jamais connus sont libres dirigés par une reine presque humaine, vraiment puissante et sanguinaire.

L’objectif de la soi-disant Femme des Ténèbres est de conduire les xénomorphes dans leur expansion à travers l’univers et, accessoirement, de mettre fin à la race humaine. Verrons-nous un complot similaire dans n’importe quelle production en direct d’Alien? Ce serait certainement un scénario des plus intéressants…

Source | diatribe d’écran