Ce piège à parasites alimenté par l’IA peut réduire les pertes de récoltes : comment cela fonctionne

Trapview a développé un piège antiparasitaire innovant basé sur l’IA et le cloud qui empêche la perte de récolte et réduit l’impact environnemental.

Un piège hi-tech. Crédit : Trapview / Instagram

L’un des nombreux problèmes déclenchés par le changement climatique est l’altération de la propagation/répartition des parasites, véhiculée par des températures plus élevées. Parmi les insectes impliqués, il y a non seulement ceux capables de transmettre des maladies infectieuses – comme certaines espèces de moustiques tropicaux -, mais aussi ceux responsables de la destruction des cultures. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime que jusqu’à 40 % de la production agricole mondiale est perdue chaque année à cause des ravageurs. C’est un chiffre dramatique destiné à s’aggraver précisément à cause de l’impact du réchauffement climatique. Cela augmentera encore les dépenses de lutte contre les maladies des plantes et les insectes envahissants, qui coûtent respectivement plus de 220 milliards de dollars et au moins 70 milliards de dollars, comme l’a précisé l’institution onusienne. Pour faire face à cette menace, de nombreux agriculteurs commencent à s’appuyer sur des systèmes HI-TECH, capables de piéger les parasites et de fournir des informations prédictives sur les invasions.

Crédit : Trapview/Facebook

Parmi les pièges les plus avancés disponibles sur le marché figurent ceux produits par la société slovène Trapview, équipés d’un système de reconnaissance des insectes connecté au cloud et à l’intelligence artificielle, capable de fournir des rapports en temps réel à l’agriculteur 3.0. En termes très simples, grâce aux données collectées, l’agriculteur peut être averti à l’avance du moment et des espèces qui menaceront la récolte, ce qui lui permet de prendre des mesures préventives et ciblées pour réduire les pertes (de temps, d’argent et de récolte). Mais pas seulement. En effet, en agissant de manière proactive, les émissions de carbone et l’utilisation de pesticides sont également réduites, annonciatrices de problèmes importants pour la santé humaine et les écosystèmes. « Nous avons créé la plus grande base de données d’images d’insectes au monde, ce qui nous permet d’utiliser de la manière la plus optimale la vision par ordinateur moderne basée sur l’IA », a déclaré à CNN le Dr Matej Štefančič, PDG de la société slovène.

Comme le précise le journal américain, un piège typique libère des phéromones dans l’environnement capables d’attirer les parasites à l’intérieur. Une fois capturés, les insectes sont photographiés et les images comparées à l’immense base de données de nuages ​​de Trapview, qui permet de reconnaître les espèces présentes et de prévoir la « saison parasitaire » qui menace sa culture. La prédiction est basée sur le nombre de spécimens capturés, les conditions météorologiques et d’autres informations détectées par les capteurs. Toutes les données sont envoyées à l’IA, dont les algorithmes produisent le rapport pour l’agriculteur. Parmi les nombreuses espèces qui peuvent être identifiées par le piège de Trapview figurent, par exemple, le linaigrette, capable de causer de graves dommages aux cultures de laitue et de tomate, et le carpocapse de la pomme (Cydia pomonelle), un papillon dévastateur pour les plantes fruitières à pépins comme le pommier, le poirier, le néflier et autres.

Sur son site internet, l’entreprise précise que ces solutions permettent de réduire « les coûts de main-d’œuvre, les frais de déplacement, l’utilisation de produits phytosanitaires et autres ressources nécessaires à la lutte antiparasitaire », le tout grâce à une meilleure gestion des délais d’intervention et de la prévention. Seul le fait de devoir moins se rendre sur le terrain, par exemple, réduit les émissions des moyens de transport utilisés. Štefančič a expliqué qu’un seul piège pouvait surveiller des terres de quelques hectares à plus de 100.

« Les technologies prédictives peuvent faciliter la transition vers une protection des cultures plus durable lorsqu’elles sont associées à des solutions sûres et durables, telles que la lutte biologique », a déclaré à CNN le Dr Buyung Hadi, un responsable de la FAO. Cependant, il est essentiel que la technologie soit réellement efficace et qu’elle ne déclenche pas de réactions de « panique ». Attraper un seul insecte dangereux, par exemple, pourrait conduire à l’utilisation de pesticides sans en avoir vraiment besoin. C’est pourquoi les prévisions fournies par les rapports doivent être particulièrement fiables et les agriculteurs doivent être formés pour traiter les données. À ce jour, la société slovène a vendu des milliers d’appareils dans divers pays – dont de France – et vise à protéger plusieurs cultures d’intérêt commercial.