Terrifier 3 et 4, confirmés par le réalisateur de la saga

Qui allait dire à Pennywise que quelqu’un pourrait rivaliser avec lui pour la première place en tant que clown le plus terrifiant du cinéma, mais la réalité est que Art the Clown et Terrifier ont fait irruption dans les fans d’horreur avec une grande force. Son apparence dépravée et ses films extrêmement viscéraux ont conquis de nombreux cœurs – et d’autres viscères – à travers les box-offices du monde entier et en octobre, il avait déjà atteint 8 millions de revenus, ce qui a probablement déjà dépassé The 10. Tel a été le succès que Damien Leone, son directeur, a non seulement confirmé qu’il y aura Terrifier 3, mais a même osé promettre Terrifier 4.

Déjà dans Terrifier 2, la diabolique Pale Girl a été introduite, avec laquelle Leone n’aura pas le moindre problème pour continuer à étendre sa franchise et faire couler du sang partout. Évidemment, les nouvelles sur les évanouissements, les vomissements ou les sorties de foule des salles ont beaucoup contribué à populariser cette saga, qui ne cessera de grandir au cinéma… ou sur n’importe quelles plateformes.

« J’ai à peu près terminé le scénario de la troisième partie, mais il devient si gros qu’il a le potentiel de se séparer et d’avoir une quatrième partie, parce que je ne veux pas faire un autre film de 2 heures et 20 minutes. Nous Je verrai », a-t-il déclaré. Leone, ciblant facilement au moins deux autres films.

« Je pense que nous sommes prêts à échouer avec Terrifier 3 concernant le sang, quoi qu’il arrive, car maintenant le public a des attentes très élevées. Si nous le dépassons, nous serons catalogués de mauvais goût, sinon, nous perdrons en popularité », a-t-il déclaré. dit.

Où voir Terrifier ?

Pour voir le film original, nous l’avons très simple, puisqu’il se trouve dans le catalogue de plateformes telles que Filmin ou Amazon Prime Video. Cependant, il est plus compliqué de « profiter » du second film, puisqu’il n’est pour l’instant sorti que dans les salles nord-américaines, et comme prévu, dans les plus « sélectionnées ». Plus tôt ce mois-ci, le film a été présenté en première au Molins Terror Film Festival, à Molins de Rei, dans la province de Barcelone. Même ainsi, cela ne devrait pas nous surprendre qu’étant donné la popularité que cette franchise a rapidement atteinte, elle amène une plateforme à reprendre ses droits pour pouvoir la proposer à ses abonnés le plus tôt possible.