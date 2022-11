Neeko, le champion de League of Legends, retiré du jeu pour être trop brisé

League of Legends, le célèbre MOBA de Riot Games, a fait polémique ces dernières heures concernant l’un de ses champions : Neeko. Et c’est que le soi-disant caméléon curieux est capable d’assimiler l’apparence des rivaux pour se faufiler entre leurs rangs et attaquer par surprise, l’une de ses principales capacités les plus utilisées par les joueurs. Le problème est que ces derniers temps il était capable de devenir un obélisque complet du Nexus, augmentant considérablement sa puissance offensive et déséquilibrant complètement les parties. Pour cette raison, Neeko a été temporairement retiré du jeu jusqu’à ce que les responsables puissent corriger ce bug.

Neeko prend tout comme obélisque du Nexus

Ainsi, et grâce à ce petit bug -bien que décisif-, nombreux furent les joueurs qui profitèrent de cette erreur des développeurs grâce à laquelle Neeko a pu adopter une forme pour laquelle, au départ, elle n’était pas prédestinée. Et c’est que ce type de tours se trouve aux bases de la Faille de l’invocateur en tant qu’entité gardienne afin que les adversaires ne puissent pas attaquer les lieux de réapparition.

Pour cette raison, leur pouvoir destructeur est énorme et ils sont capables d’éliminer n’importe quel ennemi en quelques secondes. Et c’était la capacité que Neeko pouvait absorber jusqu’à il n’y a pas si longtemps, lorsqu’elle s’est transformée en l’une de ces tours de garde, avec laquelle elle a pu submerger les adversaires pendant le temps de transformation et faire pencher la balance vers son équipe en un tournemain.

Comme d’habitude, de Riot Games, ils ont rapidement remarqué le bug et ont temporairement retiré le personnage jusqu’à ce qu’ils puissent réparer ce sérieux revers. Pour l’instant, il n’y a pas de date fixe pour le retour de Neeko dans l’énorme liste de personnages de League of Legends.

