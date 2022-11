Prendre soin de ses petits-enfants aide à lutter contre la solitude

À l’inverse, la prestation de soins à un conjoint ou à un partenaire est systématiquement associée à un risque accru de solitude et d’isolement social.

Les grands-parents qui passent du temps à s’occuper de leurs petits-enfants se sentent moins seuls. C’est ce que révèlent les résultats d’une recherche qui vient d’être publiée dans la revue Vieillissement et santé mentale par des chercheurs du King’s College de Londres, qui ont examiné le lien entre un rôle actif dans la prise en charge d’un membre de la famille et la solitude.

Pour l’analyse, les chercheurs ont examiné les données de 28 études portant sur 191 652 adultes de plus de 50 ans et ont constaté que prendre soin d’un conjoint ou d’un partenaire était associé à un risque plus élevé de solitude et d’isolement social. « La solitude peut amener les gens à se sentir isolés et déconnectés des autres et peut avoir un large éventail d’effets négatifs sur leur santé physique et mentale – a déclaré Samia Akhter-Khan, auteur principal de l’étude et doctorante à l’Institut de psychiatrie, de psychologie et de neurosciences du King’s College de Londres – . Il est urgent d’identifier les personnes les plus susceptibles de se sentir seules et de développer des solutions ciblées pour prévenir et réduire la solitude dans ces groupes de population”.

Selon les chercheurs, les résultats de l’étude soulignent la nécessité de développer des interventions ciblées pour combattre la solitude chez les personnes âgées qui prennent soin d’un conjoint ou d’un partenaire. « En particulier, l’analyse a suggéré que s’occuper d’un partenaire souffrant de problèmes de santé complexes, comme la démence ou la maladie d’Alzheimer, est lié à des niveaux plus élevés de solitude, tandis que s’occuper de petits-enfants ou faire du bénévolat peut aider à réduire la solitude chez les personnes âgées.», a précisé le Dr Akhter-Khan.

« Des recherches supplémentaires seront désormais nécessaires pour étudier les besoins des aidants âgés, ainsi que pour examiner les obstacles, les opportunités et l’accomplissement de s’engager dans des activités significatives – a précisé le co-auteur de l’étude, le Dr Matthew Prina, responsable du groupe de recherche sur l’épidémiologie sociale au King’s College de Londres -. Cela pourrait aider à faire la lumière sur la «dose» optimale de bénévolat et de garde des petits-enfants et à identifier les moyens de maximiser leurs effets bénéfiques potentiels sur la lutte contre la solitude chez les plus de 50 ans. Le respect des personnes âgées pour leurs contributions et la valorisation de leurs activités non rémunérées joueront probablement un rôle important dans l’atténuation de la solitude”.