Le procès de la FTC pourrait empêcher le rachat d’Activision par Microsoft pour 69 milliards de dollars

En un mot: l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars a été confrontée à des défis de la part des régulateurs du monde entier, mais l’accord s’est lentement rapproché au cours des derniers mois. Il pourrait cependant être saboté par la Federal Trade Commission (FTC) américaine, qui est susceptible de lancer une action en justice antitrust pour bloquer le rachat.

Selon Politico, qui cite trois personnes au courant de l’affaire, un procès de la FTC n’est pas garanti. La publication ajoute que les quatre commissaires de la FTC doivent encore rejeter une plainte ou rencontrer les avocats des entreprises. Mais avec le personnel de la FTC examinant l’accord qui serait sceptique quant aux arguments des deux géants de la technologie, un procès semble être le résultat le plus probable.

La majeure partie de l’enquête de la FTC est maintenant terminée, le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, et le directeur d’Activision, Bobby Kotick, ayant déjà été déposés, selon des personnes proches du dossier. S’il y a un procès, il arrivera probablement le mois prochain.

L’accord a également fait l’objet d’un test minutieux de la part de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés. Encore une fois, la plupart des objections proviennent de Sony, qui pense que Microsoft rendra la série Call of Duty exclusive à Xbox/PC. Ceci malgré les assurances répétées de la firme de Redmond qu’une telle décision ne se produira pas. Microsoft a même proposé à Sony un contrat de 10 ans pour conserver la franchise sur PlayStation.

Dans les arguments soumis par Sony au chien de garde britannique, il a noté que d’autres jeux ne peuvent pas rivaliser avec CoD, citant Battlefield comme exemple. « Malgré les similitudes entre Call of Duty et Battlefield et malgré les antécédents d’EA dans le développement d’autres franchises AAA à succès (telles que FIFA, Mass Effect, Need for Speed ​​et Star Wars : Battlefront), la franchise Battlefield ne peut pas suivre. En 2021, plus de 400 millions de jeux Call of Duty avaient été vendus, alors que Battlefield ne s’était vendu qu’à 88,7 millions d’exemplaires », ont déclaré les avocats de Sony.

Fait intéressant, le dossier de Sony fait également référence à la PlayStation 6. La société pense que la console n’arrivera pas avant au moins 2027, ce qui donnera à la PS5 un cycle de vie de sept ans.

Sony a fait référence à une prochaine génération de console PlayStation dans sa réponse CMA, l’année de sortie suggérée étant expurgée C’était dans un passage où il faisait référence à la perte d’accès à CoD après 2027, avec un potentiel plus élevé de changement de plate-forme Playstation 6 en 2028 ? pic.twitter.com/f7govC8R7A — Piers Harding-Rolls (@PiersHR) 23 novembre 2022

Les régulateurs en Arabie saoudite et au Brésil ont approuvé l’acquisition de Microsoft. Il attend toujours de recevoir l’approbation dans d’autres pays, y compris le Royaume-Uni, qui a donné le 1er mars comme date limite pour sa décision finale. L’enquête de la Commission européenne est également en cours. Avec un possible procès FTC à l’horizon, l’accord pourrait-il finir par aller dans le même sens que la tentative de rachat d’Arm par Nvidia ?