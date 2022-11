Andor : c’est ainsi qu’il relie sa scène post-générique à la fin de la saison avec une icône de Star Wars

Andor, la série Star Wars pour Disney+ avec à nouveau Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor et qui, à son tour, est la préquelle du film dérivé Rogue One : A Star Wars Story, se terminait mercredi dernier, Le 23 novembre 2022 après une première saison composée ni plus ni moins de 12 chapitres de presque 1h chacun. Une histoire qui nous présente à la fois les origines de Cassien et ses premiers pas dans une rébellion embryonnaire qui entend tenir tête à l’Empire. Et comment pourrait-il en être autrement, la série se termine par une scène post-crédits révélatrice qui cache plus qu’il n’y paraît. Nous avertissons des spoilers sur la première saison d’Andor à partir du paragraphe suivant.

La contribution involontaire de Cassien à l’Empire

Ainsi, Rogue One nous a expliqué comment les rebelles se sont emparés des plans de l’Étoile de la Mort avant que Luke Skywalker ne le détruise dans A New Hope. Et il fallait s’attendre à ce qu’Andor fasse une référence directe aux événements futurs de la saga; dit et fait. À tel point que dans la scène post-crédits du dernier épisode de la première saison d’Andor, nous voyons de nombreux robots assembler des pièces dans ce qui ressemble à une structure colossale dans l’espace.

Et ces pièces ne sont autres que celles que Cassian Andor et le reste des prisonniers de la prison de Narkina 5 -événements vus entre les épisodes 6 et 8 de la série- ont produit en série sous le joug de l’Empire lui-même. Ladite scène se poursuit avec un avion qui s’éloigne pour découvrir exactement ce que ces robots conduisent, pour finalement découvrir qu’il s’agit du Superlaser destructeur de planète de l’étoile de la mort. Un plan vraiment spectaculaire dans lequel on voit les dernières phases de l’assemblage du redoutable satellite artificiel de l’Empire qui jouera plus tard un rôle si important dans le récit de la saga Star Wars.

C’était en fait une idée très précoce lorsque les scénaristes ont écrit Andor, comme l’admet le réalisateur Tony Gilroy à Deadline : « Ouais, quand nous avons pensé à la prison et qu’ensuite nous avons commencé à dire : ‘Qu’est-ce qu’on fait ?’ Et puis on construit tout. C’est comme, ‘Oh mon Dieu. Eh bien, faisons-lui faire ça. Comme c’est ironique et puissant et comme c’est rond et synchronisé’ ».

« Et puis Mohen Leo et TJ Falls, qui sont du département des arts visuels, qui sont incroyables et étaient sur Rogue One, ils ont dit: » Oh, jouons avec ça. Et vous savez, six mois plus tard, vous entrez dans un contrat de maître visuel et c’est comme, oh, nous avons un traitement spécial qui sort aujourd’hui et c’est comme, la version brute de cela, c’était génial. »

