Une équipe de recherche espagnole l’a découvert en étudiant deux espèces végétales utilisées par les outardes barbues pour leurs « effets antiparasitaires ».

Une grande outarde mâle (Otis tarda) et un œuf. Un spécimen mâle mesure généralement 1,1 mètre de long, a une envergure de 2,4 mètres et pèse environ 12 kg. La femelle est 30% plus petite et la moitié du poids, environ 3,5 à 4 kg. / Crédit : Snowyows, Roger Culos, Wikipédia

Même les oiseaux les plus lourds du monde utilisent les plantes pour se soigner. Tout comme l’homme, qui emploie certaines espèces végétales pour leurs actions bénéfiques et salutaires, la grande outarde (Otis Tarda), aussi appelés túzok en Hongrie (où ils sont l’oiseau national), utilisent principalement deux plantes pour leurs « effets antiparasitaires ».

Cela a été découvert par une équipe de recherche espagnole, révélant que ces grands oiseaux, connus pour être les oiseaux vivants les plus lourds capables de voler, consomment de grandes quantités de coquelicots (Papaver rhoeas) et viperina plantain (Echium plantagineum), deux plantes herbacées annuelles, qui se sont toutes deux avérées très efficaces pour tuer ou inhiber les effets des protozoaires et des nématodes. Les humains utilisent le pavot pour ses propriétés médicinales, comme sédatif et analgésique, tandis que l’herbe de vipère peut être toxique si elle est consommée.

Les chercheurs ont observé que les grandes outardes et, en particulier, les mâles de l’espèce, préfèrent ces deux plantes à d’autres aliments surtout pendant la saison des amours, probablement en raison de leur plus grande exposition aux parasites pendant cette période. « En théorie, les deux sexes de grandes outardes pourraient bénéficier de la découverte de plantes médicinales pendant la saison des amours, lorsque les maladies sexuellement transmissibles sont courantes, mais les mâles utilisant des plantes contenant des composés anti-maladies pourraient sembler plus sains, plus vigoureux et plus attrayants pour les femelles.a déclaré Azucena Gonzalez-Coloma, chercheuse à l’Institut des sciences agricoles de Madrid et co-auteur de l’étude.

La recherche, publiée dans la revue scientifique Frontières en écologie et évolution et relancé par cnn, met en évidence à quel point les grandes outardes sont capables de déterminer ce qui leur convient le mieux à un moment donné et, par conséquent, de modifier leur comportement dans le choix des aliments. Cette espèce principalement sédentaire niche en Europe méridionale et centrale, en Afrique et dans toute l’Asie tempérée. Il est répertorié comme vulnérable dans la liste rouge des espèces menacées, avec environ 70% de la population mondiale se trouvant dans la péninsule ibérique.