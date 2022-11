Le SCUF Reflex pour PS5 est un contrôleur Pro pour rivaliser avec la demande

Le secteur le plus compétitif des jeux de tir se concentre peut-être sur les versions PC pour jouer avec clavier et souris, mais la croissance que les consoles ont connue, notamment en raison de leur potentiel graphique, a également créé un environnement concurrentiel gigantesque qui atteint le monde entier. . C’est pourquoi il existe des accessoires destinés aux professionnels, comme ce gamepad de SCUF, le Reflex Pro pour PS5.

Un contrôleur avec tout sous contrôle

Nous avons eu l’occasion de tester l’un de ces SCUF Reflex Pro et les impressions n’auraient pas pu être plus positives. Une fois en main, la sensation est identique à la tenue d’un DualSense. C’est quelque chose d’évident et d’évident, puisque esthétiquement c’est la même chose. Les gâchettes, les boutons et les sticks ont la même sensation, le boîtier est composé exactement des mêmes pièces et le poids est très approximatif à l’œil nu.

Mais les choses commencent à changer lorsque vous le saisissez avec plus d’intention. Et pour de bon. À ce moment-là, vous vous rendez compte que ce qui est nouveau est en bas. D’une part, les poignées ont un matériau caoutchouteux antidérapant qui aide beaucoup à saisir. Les joueurs qui jouent plusieurs heures d’affilée sauront de quoi nous parlons.

Sur le côté opposé des bâtons se trouvent les boutons supplémentaires avec lesquels avoir des raccourcis vers des fonctions entièrement personnalisables. C’est une fonction que nous avons vue dans d’autres solutions sur le marché. Sans aller plus loin. Le contrôleur Xbox Elite a introduit des coussinets inférieurs remplaçables qui vous permettaient d’appuyer sur des boutons avec la zone du bout des doigts qui sont rendus inutiles lorsque vous tenez le contrôleur.

Normalement, nous ne sommes pas convaincus par ce type de solution, mais dans le cas de ce SCUF Reflex Pro, nous avons remarqué que l’emplacement et la forme des lames semblent beaucoup plus naturels et confortables à presser que dans les autres propositions du marché.

Est-ce mieux qu’un DualSense ?

Les différences que nous pouvons trouver entre ce SCUF Reflex Pro et la PS5 DualSense officielle est que la manette PlayStation possède des technologies propriétaires que personne ne peut copier. C’est si facile. Les déclencheurs adaptatifs ne sont pas présents sur le contrôleur SCUF, et nous savons tous à quel point il est bon de ressentir les vibrations et d’appuyer sur les verrous des boutons. Mais ces fonctions sont-elles vraiment utilisées ?

Tout joueur qui va jouer en mode compétitif, la première chose qu’il fera est de désactiver les déclencheurs adaptatifs pour obtenir la réponse la plus rapide possible. De plus, le site Web SCUF vous permet de personnaliser le contrôleur en configurant des déclencheurs de clic immédiats, éliminant ainsi le chemin analogique traditionnel. Ceci n’est disponible que sur le modèle FPS.

Pour cette raison, le profil concurrentiel de ce contrôleur peut se permettre d’ignorer ces détails technologiques qui attirent tant d’attention. Ici ce qui est recherché c’est la vitesse et la performance, et dans ce cas le SCUF Reflex Pro respecte une note. Avoir un contrôleur identique au DualSense avec des fonctionnalités supplémentaires telles que la personnalisation des boutons ou des finitions antidérapantes en font une option professionnelle à prendre en compte.

Le seul problème reste à venir

Avec un prix de départ de 249,99 euros, le SCUF Reflex Pro n’est pas un contrôleur bon marché, mais ses performances élevées le portent à un niveau bien supérieur aux contrôles normaux. Le problème, c’est que son prix et ses fonctionnalités pourraient être affectés avec l’arrivée du DualSense Edge, la manette PlayStation officielle qui comprend déjà des boutons personnalisables, des sticks remplaçables, et aussi des gâchettes adaptatives. Son prix? 239,00 euros.

L’atout de SCUF est qu’il permet de personnaliser le contrôleur de mille façons, en pouvant choisir des couleurs différentes pour chacune de ses pièces et personnaliser certaines finitions avec beaucoup de détails. Si vous souhaitez une commande très personnelle, c’est sans aucun doute la meilleure option.