Pokémon Scarlet and Purple est le jeu le plus vendu de l’histoire de Nintendo au cours de ses 3 premiers jours

Les bugs et les problèmes graphiques et de performances de Pokémon Scarlet et Purple n’ont pas empêché cet opus d’avoir battu tous les records de Nintendo. Dans un communiqué de presse, ceux de Kyoto et The Pokémon Company ont célébré le succès retentissant de leur nouvelle exclusivité pour Nintendo Switch, un jeu vidéo qui s’est vendu à plus de 10 millions d’unités en seulement trois jours.

« Nous sommes heureux d’annoncer que les ventes mondiales cumulées de Pocket Monsters Scarlet & Purple sur Nintendo Switch, qui ont été lancés simultanément dans le monde entier le même jour, dépassent les 10 millions d’exemplaires. » De ce montant, 4,05 millions appartiennent au marché japonais, ont assuré les présidents Tsunekazu Ishihara (The Pokémon Company) et Shuntaro Furukawa (Nintendo).

Selon ses mots, les chiffres des trois premiers jours après son lancement sont les plus élevés jamais enregistrés sur n’importe quelle console Nintendo, y compris, bien sûr, la Nintendo Switch.

MeriPodcast : analyse et débat sur Pokémon Scarlet et Purple

Pokémon Scarlet and Purple a fait l’objet de critiques en raison de ses erreurs graphiques, ce qui a également généré une explosion de mèmes et de plaintes. Dans MeriPodcast 16×12, l’équipe de nouvelles a débattu et réfléchi sur toutes ces questions, nous vous invitons donc à consulter le programme sur ce lien.

Parmi les membres du MeriPodcast se trouve également Alejandro Castillo, l’éditeur qui a écrit l’analyse de Pokémon Scarlet et Purple dans Netcost-Security. À son avis, le nouvel épisode représente le plus grand bond depuis que la saga est passée en trois dimensions. Vous pouvez lire le texte intégral et consulter notre guide, toujours en cours de mise à jour.

La société Pokémon a récemment expédié des remakes de Pokémon Pearl et Diamond, ainsi que Pokémon Legends: Arceus, qui a opté pour le design du monde ouvert, un look boosté en violet et écarlate.

