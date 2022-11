En à peine 10 ans ont perdu 43% des manchots Adélie en Antarctique de l’Est : les raisons du déclin

En l’espace d’une décennie, les colonies de manchots Adélie dans l’Antarctique de l’Est ont chuté de 43 %, avec une perte de plus de 150 000 individus.

Deux jeunes manchots Adélie. Crédit : Louise Emmerson / Division antarctique australienne

La population de manchots Adélie (Pygoscelis adeliae) dans l’Antarctique de l’Est a connu un déclin spectaculaire au cours de la dernière décennie, avec une réduction estimée à 43 % des populations des colonies. Les données contrastent avec ce qui se passe dans d’autres zones de l’Antarctique, où les populations de ces splendides oiseaux sont stables ou heureusement en croissance. L’espèce, également connue sous le nom de pigeon d’Adélie, est actuellement classée « quasi menacée » (code NT) dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), principal organisme scientifique s’occupant de la protection de la biodiversité. Comme les autres manchots, les manchots à jugulaire sont exposés aux effets dramatiques du changement climatique et à l’action directe de l’homme sur l’environnement, mais l’effondrement de la population près de la station de recherche de Mawson semble être lié à des phénomènes naturels.

Le phénomène a été décrit par deux scientifiques australiens Louise Emmerson et Colin Southwell, tous deux du Département du changement climatique, de l’énergie, de l’environnement et de l’eau de la Division antarctique australienne à Kingston. Les chercheurs ont déterminé qu’un total de 154 000 manchots avaient été perdus dans 52 sites de nidification situés le long de 100 kilomètres de la côte est de l’Antarctique. Un nombre énorme qui menace la survie de toute la population locale. Le phénomène, selon les experts, est lié à une formation estivale inhabituelle de glace de mer entre 2003 et 2008, qui a recouvert les aires d’alimentation des manchots. En termes simples, là où avant que les adultes ne puissent plonger pour aller pêcher, une très longue étendue de glace s’est formée. Dans certains cas, il y avait des dizaines de kilomètres de « route » supplémentaire à parcourir. Cela a entraîné la mort de nombreux poussins, qui ne pouvaient plus être nourris régulièrement par leurs parents. Les chercheurs pensent qu’à certaines saisons, pas un seul n’a survécu. « Nous pensons que ce déclin de la population a été initialement déclenché par cinq années de glace de mer estivale étendue à côté de la colonie au milieu des années 2000, qui a entravé l’accès aux zones d’alimentation des adultes et pratiquement aucun poussin n’a survécu », a déclaré le Dr Emmerson dans une presse. Libération.

La baisse du nombre a eu un autre effet négatif en cascade. Moins petit indique une plus grande facilité de capture par les prédateurs, tels que les phoques léopards, qui ont une vie facile avec les très jeunes spécimens aux prises avec leurs premières plongées dans l’océan Austral. « Je me souviens d’avoir vu les petits entrer dans l’eau pour la première fois et ils ont fait ce type de brasse bizarre, comme s’ils essayaient d’utiliser leurs palmes pour se soulever. C’était une toute nouvelle expérience pour eux. Lorsqu’ils entrent dans l’eau pour la première fois, ils ne savent pas nager, ne présentent pas de comportements d’évitement des prédateurs, sont donc vulnérables à être mangés par les léopards de mer et ne sont pas efficaces pour attraper des proies. Ils sont totalement inconscients de leur environnement marin et comme il n’y a pas d’adultes pour les aider, ils doivent apprendre vite sinon ils ne survivront pas. Ainsi, bien que nous ne sachions pas exactement ce qui est à l’origine du déclin de la survie dans la région de Mawson, le fait d’en avoir moins pourrait compromettre leurs chances de survie », a expliqué le Dr Emmerson.

Les chercheurs continueront à surveiller les colonies dans l’espoir qu’elles se rétablissent, même si aujourd’hui, par rapport au début des années 2000, une « bonne année » de reproduction compte environ 80 000 poussins de moins, avec tout ce que cela implique. Les détails de la recherche « Cascade de changements démographiques déclenchés par l’environnement et composés pour propulser un déclin dramatique d’une métapopulation d’oiseaux marins de l’Antarctique » ont été publiés dans la revue scientifique Global Change Biology.