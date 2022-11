Ce skin Warzone payant ne vous permet pas de voir lors du tournage

Que serait Warzone sans les bugs et problèmes typiques ? Ces derniers jours, on a beaucoup parlé d’un bug de mur invisible qui permettait aux joueurs de rester complètement invisibles contre d’autres adversaires, mais ce que beaucoup ne s’attendaient pas, c’est qu’un skin payant affecterait directement l’expérience du joueur. et, c’est arrivé.

Opérateur de zone de guerre Kônig

Dans la boutique Warzone, nous pouvons trouver différents lots d’accessoires et d’armes avec lesquels personnaliser notre opérateur, et nous pouvons également acheter de nouveaux opérateurs pour avoir un look différent sur le champ de bataille. L’une de ces options est le pack VII: Sloth (VII: Sloth), un pack qui coûte 2 400 pièces Call of Duty Points et comprend les éléments suivants :

Fusil de précision Victus XMR

Fusil Lockwood 300

skin d’hélicoptère

Amulette Le temps c’est de l’argent

Charme d’arme du paresseux

Autocollant d’arme de paresseux endormi

Emblème de l’Acedía

skin d’opérateur paresseux

Eh bien, le problème est dans cet opérateur. Son apparence avec un costume de camouflage vous permettra de vous fondre dans les terres d’Al Mazrah, mais le problème est que tant d’attirail vous dérange au combat. Cela ressemble à une blague, mais c’est exactement ce qui se passe lorsque vous activez la vision de portée. Et pour montrer, ce qui est arrivé à cet utilisateur de Reddit.

Comme vous pouvez le voir, lorsque vous activez la vue, la caméra est gênée par la combinaison de camouflage, occupant une grande partie de l’écran et rendant impossible de voir ce que nous avons devant nous à certains moments. C’est une bévue qui affecte directement l’expérience de jeu, et le pire est que ce skin n’est pas gratuit, mais vous l’avez payé pour l’avoir.

Pourquoi Warzone a-t-il autant de bugs ?

La liste des bugs de Warzone 2.0 n’est pas particulièrement courte. Les premiers jours de sortie ont été particulièrement durs sur la stabilité du service et la fonctionnalité sociale entre joueurs, mais petit à petit le jeu semble gagner en stabilité au fil des jours.

Le problème, c’est que des problèmes comme l’invisibilité ou ce costume ennuyeux n’aident pas à faire bonne impression auprès des joueurs, une communauté particulièrement exigeante face à ce type d’erreur et de bug, et encore plus si l’on parle d’un Call du Devoir.

De payer pour gagner à payer pour perdre

Le plus drôle dans la situation est que les joueurs assurent qu’ils sont passés de payer pour gagner (payer pour gagner) à payer pour perdre (payer pour perdre), car si dans la précédente Warzone beaucoup ont acheté le skin Roze pour se cacher dans les coins sombre (il n’y avait aucun moyen de les voir et cela vous permettait de gagner facilement), maintenant cet autre skin vous affecte directement négativement pour vous faire perdre la partie en bloquant votre vision devant votre adversaire.

Rappelons que les 2 400 points Call of Duty nécessaires pour déverrouiller le skin équivalent à environ 20 euros en argent réel, donc ce bug devrait être corrigé très prochainement, sinon les utilisateurs pourraient se mettre trop en colère (et on sait déjà que ça arrive quand Cela arrive).