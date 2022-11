Ils font très peur, mais leur prix est dérisoire : Bloober Team baisse tous ses jeux d’horreur

S’il y a une étude qui ces dernières années a été déterminée à nous faire craindre les contrôles, ce n’est autre que Bloober Team, auteurs de Layers of Fear, Observer et The Medium, entre autres. Comme vous le savez bien, l’équipe basée en Pologne est plongée dans le développement de Silent Hill 2 Remake, alors pour vous mettre en appétit avec une bonne dose de terreur, nous pouvons actuellement trouver la grande majorité de leurs titres en vente sur PC. Nous vous montrons toutes les réductions.

Blair Witch est basé sur The Blair Witch Project, le film original de 1999.

Offres sur les jeux d’horreur de Bloober Team

La première chose que vous devez savoir, c’est que toutes ces ventes seront disponibles pendant une semaine. Dans les cas de Steam et Epic Games Store, ils se terminent le mardi 29 novembre prochain à 11h00 (CET) et 17h00 (CET) respectivement. Ci-dessous nous vous proposons les liens vers tous les jeux en vente dans ses différentes boutiques pour PC.

L’équipe Bloober travaille sur le remake de Silent Hill 2

Cela a été l’une des annonces les plus surprenantes de 2022, malgré le fait que nous ayons eu des spéculations, des rumeurs et des fuites depuis longtemps. Le studio polonais s’est mis au travail avec la nouvelle version d’un classique parmi les classiques, que beaucoup considèrent comme le meilleur jeu d’horreur de tous les temps. Silent Hill 2 est éternel et plus de 20 ans plus tard, nous en profiterons bientôt à nouveau -avec des modifications- sur PS5 (exclusivité temporaire).

Mais d’abord, le tour sera pour Layers of Fears

et, vous avez bien lu : le titre est au pluriel. Il s’agit du prochain jeu vidéo de la Bloober Team, Layers of Fears, une réinvention de la terreur des deux volets de la saga. Ce n’est pas une suite directe, ni un troisième chapitre. Il y a beaucoup de secret à ce sujet, mais sa dernière bande-annonce nous a donné la chair de poule. « » Affrontez une folie glaçante qui se transmet de génération en génération. Vivez des horreurs indescriptibles, comme des artistes irrationnellement obsédés par leurs œuvres », précise le synopsis. Il sortira dans les premiers mois de 2023.

Source | L’équipe Bloomer