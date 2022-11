Énorme « poisson rouge » pêché dans un lac français : il a la taille d’un chien et pèse plus de 30 kg

Les photographies d’un gigantesque « poisson rouge » capturé dans un lac français envahissent la toile. L’animal, pesant plus de 30 kilogrammes, a été relâché.

Le gigantesque « poisson rouge ». Crédit : Jason Cowler/Bluewater Lakes/Facebook

Un « poisson rouge » géant a été capturé dans un lac de pêche sportive en France, l’un des plus grands jamais capturés, sinon le plus grand de tous les temps. Il s’agit d’un spécimen de plus de 30 kilogrammes, bien plus massif que le détenteur du précédent record, capturé en 2019 dans le Minnesota et plus léger d’environ 13 kilogrammes. L’entrepreneur britannique Andy Hackett a pêché « The Carrot », c’est le surnom donné au poisson en raison de sa livrée orange caractéristique, qui passait une journée de détente aux Bluewater Lakes, dans la région historique de la Champagne française.

Malgré l’engouement qui entoure la nouvelle devenue virale dans le monde entier, il est néanmoins nécessaire d’apporter quelques précisions. Bien qu’il s’agisse d’un poisson rouge, compte tenu de sa couleur caractéristique, ce n’est pas un « poisson rouge » à proprement parler, c’est-à-dire un carassin doré (Carassius auratus), un poisson qui, malheureusement, finit trop souvent dans les pichets maigres et claustrophobes sur les rebords des fenêtres des maisons, peut-être après avoir été acheté – ou même gagné – dans une foire de campagne. On pense que la carotte est un hybride entre une variété particulière de carpe commune et une carpe koi ou carpe japonaise, une autre variante ornementale que l’on trouve normalement dans les étangs et les étangs. Vendre The Carrot comme carassin doré est donc une erreur, mais cela ne veut pas dire que même les poissons rouges proprement dits ne peuvent pas atteindre des tailles considérables, surtout lorsqu’ils sont (bêtement) relâchés dans la nature, où ils peuvent causer de très graves dommages aux écosystèmes.

Mais revenons à La Carotte. Le poisson a au moins 20 ans et ceux qui fréquentent Bluewater Lakes connaissent très bien sa présence : il a en effet été introduit exprès pour fournir des proies exotiques. « Nous sommes entrés dans The Carrot il y a environ 20 ans comme quelque chose de différent pour les clients. Il a grandi depuis, mais ne sort pas souvent. C’est très insaisissable », a déclaré Jason Cowler, le responsable de l’étang sportif, au Daily Mail, ajoutant que les poissons « sont en excellente santé et condition ». Cowler a félicité M. Hackett pour sa prise surdimensionnée. La pêche, comme le raconte l’entrepreneur anglais, était un « combat » d’environ 25 minutes, après avoir accroché l’appât. Il s’est rendu compte qu’il se trouvait devant le légendaire poisson rouge quand après quelques allers-retours celui-ci a émergé à la surface, à une trentaine de mètres de là. « C’était génial de l’attraper, mais c’était aussi de la pure chance », a déclaré le pêcheur.

L’homme a posé pour les habituelles photos rituelles avec l’impressionnante proie – qui fait fureur sur les réseaux sociaux – puis l’a libérée dans son étang, où l’on espère qu’elle ne sera plus jamais capturée. Au-delà de la souffrance et du stress endurés pour attraper et embrocher l’hameçon, rappelons que les poissons ont une muqueuse protectrice sur tout le corps, qui les défend des infections. Les toucher avec les mains peut l’abîmer et les exposer à des risques inutiles, de plus des micro brûlures peuvent également être causées pour ceux qui vivent en eau froide, en raison de la différence substantielle de température de nos mains. C’est pourquoi il ne faut jamais toucher aux poissons, pas même aux vrais poissons rouges que nous gardons à la maison (éventuellement dans un vrai aquarium spacieux, et non dans une cruche pour arroser les fleurs).