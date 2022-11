Microsoft corrige un bug d’imprimante dans Windows 11 22H2

La mise à jour Windows 11 2022 (22H2) est une énorme mise à jour. Nous en avons assez de le recommander en raison de ses nombreuses nouvelles fonctionnalités et des améliorations de performances qui vont avec. Cependant, comme d’habitude, le service d’impression et une mise à jour Windows sont revenus faire leur travail.

Windows 11 22H2 met fin au drame de l’imprimante

Windows 11 22H2 posait des problèmes lors de l’ajout de nouvelles imprimantes et les imprimantes existantes étaient également bloquées dans les paramètres par défaut. Conscient de ces bugs, Microsoft a suspendu la publication de cette mise à jour jusqu’à nouvel ordre.

Maintenant, enfin, ceux de Redmond affirment avoir mis fin à tous ces désagréments et nous invitent à faire le saut vers Windows 11 2022 Update (version 22H2). Les administrateurs et ingénieurs informatiques ne devraient plus rien avoir à craindre lors de l’exécution de cette mise à jour sur les ordinateurs qu’ils gèrent.

Dans tous les cas, si après la mise à jour vous continuez à rencontrer des problèmes de ce type, nous vous rappelons qu’il est possible de désinstaller une mise à jour. Pour cela, vous devrez vous rendre dans Paramètres > Windows Update > Historique des mises à jour > Désinstaller les mises à jour.

La mise à jour Windows 11 2022 a été la première et la dernière mise à jour majeure de Windows 11. Désormais, nous ne recevrons que de petites mises à jour trimestrielles (en plus des correctifs mensuels) jusqu’en 2024, date à laquelle ce sera le tour de Windows 12.