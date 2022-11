Le compte à rebours de l’événement final de la saison 4 de Fortnite commence : tous les détails

Il reste moins de deux semaines avant la fin de la saison 4 de Fortnite et du chapitre 3 de Fortnite. Le dernier événement Fracture a suscité des attentes à travers le toit avec le changement de chapitre qui sera à Fortnite. Le compte à rebours a déjà commencé ; juste en dessous on vous donne tous les détails :

Fortnite Saison 4 – Fracture de l’événement final : dates, heures et durée

À partir de 15h00 CET le mardi 22 novembre 2022, nous pouvons voir le compte à rebours de l’événement final Fracture dans le hall Fortnite.

Le compte à rebours apparaît dans la salle d’attente de Fortnite

C’est un rappel plutôt inquiétant que le chapitre 3 se terminera et que le chapitre 4 commencera le samedi 3 décembre 2022 à 22h00 CET. Cette date et cette heure équivaut à ce qui suit dans ces territoires hispanophones :

France (péninsule et îles Baléares) : 22h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

France (îles Canaries) : 21h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay : 17h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Bolivie, Cuba, République dominicaine et Venezuela : 16h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Colombie, Équateur, Mexique, Panama et Pérou : 15h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua : 14h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

30 minutes avant l’événement, le mode de jeu de l’événement sera disponible. Nous vous recommandons d’entrer le plus tôt possible pour éviter des problèmes imprévus. Nous pouvons participer à l’événement avec jusqu’à trois autres amis (dans un groupe de quatre personnes maximum). De plus, Epic Games affirme que nous pouvons rejoindre l’événement en cours jusqu’à 22h40 CET, ce qui implique que l’événement durerait au moins une demi-heure.

L’art officiel de l’événement a également été révélé : une image spectaculaire qui suggère ce qui s’y passera. Un tourbillon de chrome va dévaster toute l’île.

Art officiel de l’événement de fracture de la saison 4 de Fortnite

Obtenez gratuitement l’emote Bocadito Tostadito à Fortnite pour avoir assisté à l’événement final Fracture

Epic Games prévoit que, pour une connexion à Fortnite entre le 2 décembre à 15h00 CET et le 4 décembre à 08h45 CET, nous recevrons gratuitement le geste Bocadito Tostadito. Cet article cosmétique sera ajouté à notre casier et sera à nous pour toujours.

Art officiel de l’emote « Toasted Bites » de Fortnite

A la fin de l’événement, dont on ne connait toujours pas la durée, le jeu devrait entrer en période de maintenance pour la nouvelle saison de Fortnite. Cette saison sera la saison 1 du chapitre 4, et non la saison 5 du chapitre 3.

Nous avons les jours comptés jusqu’à la fin de la saison. Jusque-là, nous vous rappelons que dans notre guide Fortnite, nous vous aidons avec plusieurs aspects du jeu, y compris comment accomplir les missions Soccer Frenzy et les missions Avian Artery Week, deux nouveaux ensembles de tâches à accomplir également disponibles à partir du 22/ 11/ 2022.

Sources : Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration