Cachalot retrouvé mort avec 150 kg d’engins de pêche dans le ventre : les scientifiques choqués

Un cachalot mâle d’environ 14 mètres de long, très maigre, est mort dans d’atroces souffrances avec un tas d’engins de pêche de 150 kg dans le ventre.

Le cachalot mort au large de l’île de Capo Bretone. Crédit : Marine Animal Response Society (MARS)

Un grand cachalot mâle s’est échoué et est mort dans des douleurs atroces sur une île canadienne après avoir ingéré une énorme masse d’engins de pêche. Dans son estomac, l’équipe de 15 vétérinaires et biologistes marins qui a pratiqué l’autopsie a trouvé une masse informe, longue de plus d’un mètre et pesant 150 kilogrammes. L’équipement était si compact qu’il créait une sorte de coffre. Le cachalot (Physeter macrocephalus), un spécimen adulte d’environ 14 mètres de long, était très maigre et émacié ; les experts pensent qu’il est mort de faim en raison d’une obstruction du tube digestif. Une fin horrible, qui ne s’est produite qu’après l’échouage. En effet, des passants ont vu l’animal se tortiller sur la plage et ont immédiatement appelé des secours spécialisés, mais ils n’ont rien pu faire de plus pour le pauvre mammifère marin (et ils n’auraient rien pu faire même s’ils étaient arrivés à temps, sauf apaiser sa souffrance avec l’euthanasie).

Le drame, causé par l’insouciance et l’incivilité de l’homme, s’est produit sur une plage de l’île du Cap-Breton, une île située dans la province canadienne de la Nouvelle-Écosse, face à l’océan Atlantique. Le spécimen a été aperçu début novembre, mais les résultats dramatiques de l’autopsie n’ont été publiés que ces derniers jours. Les premiers à se précipiter sur les lieux ont été des bénévoles de la Marine Animal Response Society (MARS), une association spécialisée dans le sauvetage et la protection des animaux marins en détresse. Malheureusement, comme indiqué, ils ne pouvaient rien faire pour le cachalot. Les bénévoles ont donc décidé d’organiser la nécropsie directement sur place, grâce à la collaboration d’autres organismes et associations : parmi lesquels le Collège vétérinaire de l’Atlantique, le Réseau canadien de la santé de la faune, le ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie renouvelable de la Nouvelle-Écosse et Norvon Enterprises Ltd. .

L’énorme bloc d’engins de pêche de 150 kg trouvé dans le cachalot. Crédit : Marine Animal Response Society (MARS)

« Au Canada en ce moment, nous n’avons pas beaucoup d’argent pour faire des autopsies », a déclaré à Radio Canada la directrice de MARS de la Marine Animal Response Society, la Dre Tonya Wimmer, ajoutant cependant que chaque fois qu’ils trouvent un animal marin mort, ils essaient de le faire. ce. Les cétacés de cette taille ont besoin de machinerie lourde car ils doivent être examinés en détail à l’intérieur comme à l’extérieur (un cachalot adulte de 18 mètres de long peut peser environ 50 tonnes). La minceur du spécimen a fait soupçonner aux chercheurs ce qui aurait pu le tuer, ce qui a été révélé une fois l’estomac ouvert. Bien qu’ils s’y attendaient, étant donné que de nombreux cachalots meurent après avoir ingéré du plastique, des engins de pêche et d’autres déchets artificiels, ils n’étaient pas préparés à ce qu’ils ont décrit comme une découverte choquante. « Tout le monde a été choqué par la quantité d’engins de pêche trouvés dans le cachalot », a déclaré le Dr Wimmer avec regret. Le bloc était si grand, compact et lourd que les scientifiques ont dû faire appel à une excavatrice pour l’extraire de l’estomac.

On ne sait pas encore de quel type d’engin de pêche il s’agit, ni quand il a été ingéré, mais les scientifiques enquêteront de manière approfondie pour déterminer son origine et éventuellement son propriétaire. Ils sont seulement certains que cela a entraîné la mort de l’animal. Comme le précise MARS, le but n’est pas de blâmer les entreprises ou les gouvernements, mais simplement de découvrir l’origine du problème et de s’assurer qu’il ne se reproduise plus. Malheureusement, comme précisé, ce n’est absolument pas la première fois que ces majestueux cétacés odontocètes (à dents) – les plus grands prédateurs vivants sur Terre – sont tués à cause de nous. En 2019, une femelle de 8 mètres a été retrouvée morte à Porto Cervo avec 22 kilogrammes de plastique dans l’estomac, tandis qu’un autre cachalot a été retrouvé sur l’île de Harris, en Écosse, avec une masse de 100 kilogrammes dans son tube digestif. Même sort pour deux autres spécimens échoués en 2018 en Espagne et en Indonésie, avec respectivement 30 kilogrammes et des centaines de « morceaux » de plastique (dont 115 verres et 25 sacs) dans le ventre. Le cachalot trouvé sur l’île canadienne est parmi ceux qui ont la plus grande masse obstructive. Les fameux « filets fantômes » sont un piège mortel pour des millions d’animaux marins tels que les cétacés, les oiseaux, les tortues et les poissons, à la fois parce qu’ils peuvent être ingérés – comme dans le cas des cachalots – et parce qu’ils peuvent s’emmêler autour du corps, les condamnant à des blessures atroces et à une mort atroce.