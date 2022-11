Tarantino déchaîné : « C’est la pire époque de l’histoire du cinéma avec les années 50 et 80 »

Marre de faire profil bas, Tarantino semble s’être déchaîné cette semaine, dans lequel il a annoncé une série télévisée et accusé toute l’industrie cinématographique contemporaine. Sur son chemin à travers SiriusXM, l’émission de radio du célèbre Howard Stern, le réalisateur n’a pas marché avec des contemplations ou des mots mâchés. Voici ce qu’il pense du cinéma d’aujourd’hui : « Bien que les années 80 soient la période depuis laquelle j’ai probablement vu le plus de films de ma vie, je pense que le cinéma des années 80 est, avec les années 50, la pire époque de l’histoire de Hollywood. Vous ne correspondez qu’aujourd’hui ! Ils correspondent à notre époque. »

Tarantino a bien sûr en tête les films de super-héros de Marvel et DC, contre lesquels il n’est pas le premier à accuser. « Il faut être un journalier pour travailler sur quelque chose comme ça », explique le réalisateur de Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill et Inglourious Basterds, entre autres. « Je ne suis pas un mec et je ne cherche pas ce travail. Les seuls films qui ne sont pas conformes et qui ne correspondent pas à leurs paramètres sont ceux qui se démarquent des autres. »

Son film le meilleur et le plus méconnu

Dans le podcast, Tarantino se mouille aussi et choisit son meilleur film et celui qui lui a le plus fait mal à voir passer inaperçu des téléspectateurs. « Pendant des années, les gens m’ont demandé des choses comme ça et j’ai toujours dit qu’elles étaient toutes mes filles. Mais je pense vraiment qu’il était une fois à Hollywood est mon meilleur film. »

Quant au plus incompris, lui non plus n’a aucun doute. Il s’agit de Grindhouse, une expérience composée de deux films, Planet Terror (réalisé par Robert Rodríguez) et Death Proof (avec sa signature), qui ont été diffusés ensemble par de fausses bandes-annonces créées par des amis des deux qui appartenaient également à l’industrie audiovisuelle (noms du calibre d’Eli Roth, Rob Zombie et Edgar Wright). « Robert et moi pensions que les gens connaissaient les doubles longs métrages et le concept des films d’exploitation, mais non, ils ne le savaient pas du tout. Cela ne signifiait rien pour eux. Cet hommage nous a donné l’impression d’être trop cool pour l’école. » .