D’ici 2030, nous pourrons vivre et travailler sur la Lune, selon la NASA

Howard Hu, le scientifique de la NASA en charge des véhicules lunaires Orion, a déclaré que d’ici la fin de la décennie, nous pourrons vivre et travailler sur le satellite.

Socle lunaire. Crédit : NASA

Selon la NASA, d’ici la fin de la décennie, les êtres humains pourront vivre et travailler longtemps sur la Lune. Cela peut ressembler à de la science-fiction, mais le lancement historique de la mission Artemis 1 le 26 novembre ne posera pas seulement les bases pour amener la première femme et le prochain homme sur le satellite naturel – 50 ans après Apollo 17 qui a conclu le célèbre programme spatial – mais ouvrira les portes d’une nouvelle façon d’explorer l’espace. La Lune, en effet, représente le tremplin idéal pour se rendre sur Mars, principalement du fait que se « décrocher » de son attraction gravitationnelle coûte beaucoup moins cher que de le faire depuis la Terre, en termes de propulseur (qui pourrait être récupéré sur place) mais aussi de poids transportable. Pas étonnant qu’à l’avenir de nombreuses missions puissent partir directement de la Lune au cœur du système solaire – peut-être même pour obtenir des ressources de certains astéroïdes – et pourquoi pas, même au-delà. Pour cette raison la compagne de la Terre sera colonisée et deviendra un véritable lieu de vie et de travail.

La future « conquête » de la Lune a été annoncée dans une interview à la BBC par le Dr Howard Hu, responsable du programme de vaisseau spatial Orion de la NASA. « C’est la première étape que nous franchissons vers l’exploration à long terme de l’espace lointain, non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde », a déclaré le scientifique faisant référence au lancement d’Artemis 1. « Je pense que c’est un jour historique pour NASA, mais c’est aussi un jour historique pour tous ceux qui aiment les vols spatiaux habités et l’exploration de l’espace lointain. Je veux dire, nous retournons sur la lune, nous travaillons à un programme durable et c’est le véhicule qui transportera les gens qui nous ramèneront à nouveau sur la lune », a déclaré Hu. Le plan – a-t-il conclu – est d’avoir des gens qui vivent et travaillent sur le satellite dans la décennie. Naturellement, pas avant de démontrer la sécurité de la navette Orion, qui a effectué hier un survol spectaculaire à moins de 130 kilomètres de la surface lunaire, une manœuvre qui permettra l’insertion dans la particulière orbite Distant Retrograde Orbits (DRO) prévue pour vendredi novembre. 25e.

Si toutes les données recueillies lors du survol de la Lune sont positives et que la rentrée spectaculaire dans l’atmosphère terrestre à plus de 34 000 kilomètres à l’heure – prévue le 11 décembre – s’avère sans danger, la NASA commencera immédiatement à travailler sur Artemis 2, qui amènera un équipage humain en orbite autour de la Lune en 2024. Si ce test réussit également en 2025, il y aura l’alunissage historique, le jalon de la colonisation de la Lune. L’objectif initial est de rester une semaine sur la surface lunaire pour démontrer la présence d’eau près du pôle Sud, où elle a déjà été détectée à plusieurs reprises par des analyses de sondes.

1 crédit

Si cela est confirmé, cette eau deviendrait le propulseur des fusées qui nous permettront d’atteindre Mars et d’autres endroits du système solaire. « Nous enverrons des gens à la surface et ils vivront sur cette surface et feront de la science », a déclaré le Dr Hu. « Il sera vraiment, vraiment important pour nous d’apprendre au-delà de notre orbite terrestre et de faire un grand pas en avant lorsque nous irons sur Mars. Les missions Artemis nous permettent de disposer d’une plate-forme et d’un système de transport durables qui nous permettent d’apprendre à opérer dans cet environnement spatial lointain », a ajouté Hu. On peut donc imaginer dans le futur une présence humaine constante sur la Lune d’ingénieurs et de scientifiques (et pourquoi pas, aussi de leurs familles), qui vivent dans des colonies peut-être construites par des robots automatisés. Il ne reste plus qu’à attendre le retour d’Artemis 1, une mission de démonstration sans pilote, pour recommencer à rêver comme à la fin des années 60 pour le programme Apollo. Cette fois, il ne s’agira pas seulement d’une confrontation entre superpuissances, mais d’un véritable changement de paradigme dans l’exploration spatiale.