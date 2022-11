Cette astuce permet d’obtenir les 3 Pokémon de départ de Scarlet et Purple en un temps record

L’une des décisions les plus difficiles à prendre dans chaque jeu Pokémon est de choisir la première créature que nous allons prendre dans notre équipe. Les joueurs réguliers de Pokémon mènent souvent de grands débats sur les réseaux sociaux. Ils défendent généralement bec et ongles leur décision. En revanche, il y a des joueurs qui n’optent pour l’un ou l’autre qu’au dernier moment. Et si vous pouviez choisir les trois ? Eh bien, avec cette astuce que nous allons vous expliquer, vous pourrez jouer avec Quaxly, Spirigatito et Fuecoco depuis presque le début du jeu.