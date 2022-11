Les effets d’anime semblent scandaleux dans le nouveau gameplay de Need for Speed ​​​​Unbound

Need for Speed ​​​​Unbound, le prochain opus de la populaire franchise de vitesse Electronic Arts développée par Criterion Games, se révèle dans une nouvelle et complète bande-annonce de gameplay dans laquelle nous pouvons profiter en profondeur de son gameplay et de ses courses colorées pleines d’effets « anime » et d’autres choses fantaisistes qui donnent au jeu un look unique. Ainsi, et sous le titre Speed ​​Race Gameplay, nous avons plus de 3 minutes de course dans un nouvel aperçu vidéo que vous pouvez voir sur ces lignes.

Voici comment se déplace le nouveau Need for Speed ​​​​de Criterion

Ainsi, cette nouvelle bande-annonce de gameplay nous permet de voir comment se déroulent les différentes épreuves de vitesse de Need for Speed ​​​​Unbound, de la rencontre avec d’autres pilotes à l’atteinte de la ligne d’arrivée d’une des nombreuses courses effrénées. Mais il y a plus; et c’est qu’une fois le test terminé, les différents menus sont affichés – avec les paris entre pilotes inclus – pour faire le saut vers plus de courses et libérer le large éventail d’effets visuels et la physique des voitures. Le tout avec l’emblématique Mercedes 190 E du rappeur A$AP Rocky.

Et c’est que cette nouvelle bande-annonce de gameplay détaille le fonctionnement des soi-disant Rencontres, des paris clandestins dans lesquels les pilotes se rencontrent pour exposer leurs voitures personnalisées et mettre de grosses sommes d’argent sur la table, y compris les spectateurs qui apprécient ce mode de jeu. De plus, nous pourrons défier A$AP Rocky lui-même pour tenter de remporter sa puissante Mercedes 190 E, un véritable classique profondément modifié pour l’occasion que nous pourrons ajouter à notre garage si nous remportons la victoire.

Le nouveau Need for Speed ​​​​Unbound arrive sur PC, PS5 et Xbox Series X | S le 2 décembre 2022.

Source | Electronic Arts