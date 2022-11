L’éruption du volcan Tonga a été l’explosion sous-marine la plus violente jamais enregistrée

C’est ce que confirment les données de l’enquête menée par des chercheurs néo-zélandais : « L’éruption a déplacé près de 10 km3 de fonds marins, soit 2,6 millions de piscines olympiques ».

une image satellite de l’éruption du 15 janvier 2022 du volcan sous-marin Hunga Tonga–Hunga Ha’apai / Crédit : Himawari–8

L’éruption dévastatrice du volcan Hunga-Tonga Hunga-Ha’apai dans le Pacifique Sud a été la plus grande explosion sous-marine jamais enregistrée sur Terre. Ceci est confirmé par les données de l’enquête menée par des chercheurs du National Institute for Water and Atmospheric Research (NIWA) de Nouvelle-Zélande qui ont découvert que «près de 10 km3 de fonds marins ont été déplacés – l’équivalent de 2,6 millions de piscines olympiques et un tiers de plus que les estimations initiales – les deux tiers provenant du sommet et le reste des flancs environnants”.

Globalement, les chercheurs ont calculé que près des trois quarts de ces matériaux se sont déposés à moins de 20 km du volcan, et qu’il manquerait environ 3,2 km3 de fonds marins, considérés comme manquants. Le chef de projet, le géologue marin Kevin Mackay, a déclaré que certains de ces débris manquants pourraient être allés dans l’atmosphère. « L’éruption a atteint des niveaux records, étant la première que nous ayons jamais vue pénétrer dans la mésosphère Mackay a expliqué. C’était comme tirer un fusil de chasse droit dans le ciel”.

Les chercheurs estiment que le volume de débris rejetés dans l’atmosphère s’élève à 1,9 km3. « Cette matière, qui circule dans notre atmosphère depuis des mois, a provoqué les magnifiques couchers de soleil que nous avons vus après l’éruption. Cela explique en partie pourquoi nous ne voyons pas tout sur les fonds marins », a ajouté l’expert..

Malgré l’énorme déplacement de matière, le flanc du volcan est resté étonnamment intact, tandis que le cratère est actuellement d’environ 700 mètres plus profond qu’avant l’éruption. D’autres données, obtenues à l’aide de mesures d’un navire robotique télécommandé du Royaume-Uni, ont indiqué qu’un cône nouvellement formé est toujours actif.

Comparaison de la taille des principales éruptions volcaniques et sous-marines de Hunga Tonga–Hunga Ha’apai / NIWA

« Bien que cette éruption ait été importante – l’une des plus importantes depuis Krakatoa, en Indonésie, en 1883 – il y en a eu d’autres d’une ampleur similaire depuis qu’elles n’ont pas aussi bien fonctionné. Mackay a précisé. La différence ici est qu’il s’agit d’un volcan sous-marin et c’est aussi en partie la raison pour laquelle nous avons eu de si grosses vagues de tsunami”.

Selon les universitaires, suralimenter le tsunami aurait été « l’anomalie de pression générée par l’éruption» et qui a permis aux vagues de traverser le Pacifique et de faire le tour du monde. « Cela signifiait que les vagues pouvaient voyager plus loin et plus vite que nos systèmes d’alerte ne l’avaient prédit – a précisé le Dr Emily Lane, scientifique principale du NIWA -. L’éruption du Krakatoa était la dernière fois qu’un tsunami volcanique de cette ampleur s’est produit”.