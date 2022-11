Samsung Galaxy S21 FE reçoit maintenant la mise à jour Android 13 (One UI 5)

Les appareils Samsung Galaxy Fan Edition sont très populaires dans toutes les régions. Le Galaxy S21 FE et le Galaxy S20 FE sont tous deux des appareils populaires. Il y a quelques heures, nous avons signalé la mise à jour Galaxy S20 FE Android 13. Et maintenant, la mise à jour stable d’Android 13 est en cours de déploiement pour le Galaxy S21 FE. La dernière version d’Android est disponible via la mise à jour One UI 5. Voici tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour Galaxy S21 FE One UI 5.

Plus tôt ce mois-ci, Samsung a déployé la mise à jour pour plusieurs téléphones de milieu de gamme et, par conséquent, les utilisateurs de Fan Edition se sentaient trahis. Mais aujourd’hui, Samsung a finalement commencé à déployer la mise à jour One UI 5 basée sur Android 13 d’abord sur le Galaxy S20 FE, puis sur le Galaxy S21 FE. Samsung a tenu la promesse que le Galaxy S21 FE recevra la mise à jour en novembre conformément à la feuille de route One UI 5.

La mise à jour Samsung Galaxy S21 FE Android 13 est actuellement déployée en Europe. Cela a été confirmé par de nombreux utilisateurs sur Twitter et d’autres plateformes. La nouvelle mise à jour pour le Galaxy S21 FE est livrée avec un numéro de build G990BXXU2DVK3. Il s’agit de la première mise à jour majeure de l’appareil depuis sa sortie plus tôt cette année avec Android 12. La mise à jour One UI 5 disponible pour les utilisateurs a une taille d’environ 2 Go.

Malheureusement, la mise à jour majeure n’est pas fournie avec le nouveau correctif de sécurité Android, mais cela pourrait être un cas différent pour d’autres régions.

En parlant de nouvelles fonctionnalités et de modifications, il est livré avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui améliorent considérablement les performances de l’appareil. La nouvelle mise à jour comprend des animations améliorées, des modifications de l’interface utilisateur, une nouvelle personnalisation de l’écran de verrouillage, de nouveaux fonds d’écran, plus de palette de couleurs, de nouveaux gros widgets, une sécurité et une confidentialité améliorées, par langue d’application, et bien plus encore.

La mise à jour est déployée par lots pour les utilisateurs, ce qui indique qu’il faudra du temps pour atteindre tous les utilisateurs dans différentes régions. Si vous êtes un utilisateur du Galaxy S21 FE, vous pouvez obtenir la mise à jour à tout moment. Et donc vous devriez continuer à vérifier régulièrement les mises à jour. Pour vérifier manuellement la mise à jour, accédez à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. À partir de là, vous pouvez installer la mise à jour Android 13 et One UI 5 une fois qu’elle est disponible.

Avant de mettre à niveau votre téléphone vers Android 13 et One UI 5, vous devez effectuer une sauvegarde des données importantes et charger le téléphone à au moins 50 %.