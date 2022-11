Vous pouvez désormais jouer habillé en Neymar Jr dans Modern Warfare 2 et Warzone 2.0

Call of Duty: Warzone 2.0 et Modern Warfare 2 lancent leur contenu thématique lié au monde du football. Le premier footballeur à sauter par-dessus Al Mazrah est Neymar Jr. Le Brésilien, qui dirigera son équipe lors de la Coupe du monde Qatar 2022, est déjà disponible pour être acquis. On vous dit tout.

Tout le contenu du Neymar Jr Operator Pack dans Call of Duty: Warzone 2.0

Aspect opérateur : Neymar Jr

Finition : tous les coups de pied

Projet d’arme : redoutable avec Ghost Pro Tuning

Projet d’arme : tir de support au tir de balle réglé par des professionnels

Apparence de véhicule : Gemme océanique

Charme d’arme : Neymar Jr 10

Autocollant d’arme – Accélérer

Emblème : La Gemme

Vous pouvez acheter ce forfait opérateur pour 2 400 points COD, ce qui équivaut à environ 19,99 euros. Si vous l’achetez, vous pourrez jouer avec l’apparence de Neymar à la fois dans le multijoueur de Modern Warfare 2, dans Warzone 2.0 battle royale et son mode DMZ, le complément qui ferme son catalogue.

L’un des points forts du package est les deux plans d’armes disponibles. Fearsome est une version modifiée de la mitraillette BAS-P, qui a fait ses débuts dans l’armurerie dans le cadre du contenu de la saison 1. Sa construction est dédiée à faire le moins de bruit possible sans sacrifier trop de vitesse de déplacement. D’autre part, Balonazo est un fusil tactique EBR-14 à cadence semi-automatique. La grande capacité de son chargeur est idéale pour pouvoir affronter plusieurs ennemis en un seul coup de feu.

La présence de Neymar Jr dans Call of Duty ne nous surprend pas. On sait que la star brésilienne est le premier footballeur à faire ses débuts dans cet opus, qui sera suivi par Paul Pogba (25 novembre) et Leo Messi (29 novembre). Leurs visages et commentaires seront visibles par les autres joueurs.

Source : Call of Duty Warzone 2.0