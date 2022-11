Un dispositif révolutionnaire peut réduire de 90 % le nombre de requins capturés par erreur dans les filets de pêche.

Il a été démontré que le dispositif SharkGuard réduit les prises accessoires de requins bleus en Méditerranée de 91 %. Il devrait être commercialisé à partir de 2024.

Crédit : FishTek Marine

Une entreprise spécialisée dans les technologies de prévention des prises accessoires lors de la pêche, comme celles d’espèces protégées ou commercialement sans intérêt, a mis au point un dispositif révolutionnaire capable de sauver la vie d’innombrables requins. Selon les résultats d’une étude publiée dans Current Biology et citée par le Guardian, en effet, ce gadget électronique peut réduire de plus de 90% les prises accidentelles – « bycatch » – de requins et de raies, tous deux appartenant au groupe taxonomique des chondrichtyens. (poisson cartilagineux). C’est un chiffre extrêmement significatif, sachant que de nombreuses espèces de requins sont menacées d’extinction, avec des populations amenées au bord de l’effondrement à cause de la pêche, intentionnelle ou accidentelle.

L’appareil en question s’appelle SharkGuard et a été développé par Fishtek Marine, une société de Dartington (Angleterre) fondée par deux frères Ben et Pete Kibel qui allie ingénierie et science pour réduire l’impact de l’homme sur la nature et rendre la pêche plus durable. En termes très simples, l’instrument est un cylindre bleu avec deux piles qui émet une impulsion électronique toutes les deux secondes, un signal capable de stimuler les ampoules de Lorenzini, des organes sensoriels spéciaux présents sur le « museau » des requins et des raies. Ce signal est répulsif pour les animaux qui sont ainsi retirés des engins de pêche, comme une palangre par exemple. Chaque SharkGuard est monté sur la ligne près de l’hameçon, évitant ainsi les prises accidentelles.

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) estime que 63 à 273 millions de requins sont tués dans le monde chaque année, un nombre énorme qui a décimé les populations. En à peine un demi-siècle, il y a eu une baisse de 70% du nombre total de requins, plusieurs espèces étant poussées au bord de l’extinction. De nombreux spécimens meurent des suites de la pratique barbare du shark finning, qui consiste à couper les nageoires et à relâcher les poissons mourants dans la mer, condamnés à mourir de suffocation ou chassés par d’autres animaux. « De nombreuses populations de requins et de raies sont en déclin en raison de la surpêche, en particulier les espèces océaniques telles que les requins bleus et les raies pélagiques qui sont couramment capturées à la palangre dans le monde entier », a déclaré le professeur Phil Doherty du Center for Ecology and Conservation de l’université d’Exeter. , auteur principal de l’étude. « Il est urgent de réduire les prises accessoires, qui non seulement tuent des millions de requins et de raies chaque année, mais coûtent également du temps et de l’argent aux pêcheurs », a-t-il ajouté.

Crédit : FishTek Marine

Les recherches menées avec le SharkGuard en mer Méditerranée ont montré que l’appareil, correctement monté sur les engins de pêche commerciale, est capable de tuer les captures occidentales de requins bleus de 91% et 71% des raies pélagiques. Les résultats sont très encourageants, mais d’autres investigations devront être menées pour déterminer leur pleine efficacité. « Il réduit les captures de requin bleu et de raie pélagique, nous pouvons donc être assez confiants quant à ces espèces, mais il doit être conçu au cas par cas pour s’assurer qu’il est adapté à son objectif », a déclaré le professeur Doherty, professeur de sciences de la conservation. dit le Guardian Navy à l’English Athenaeum.

Selon Pete Kibel, le SharkGuard devrait être disponible dans le commerce d’ici quelques années. « Je suis convaincu que nous obtiendrons entre 70 % et 95 % [di riduzione] des espèces de requins pélagiques en voie de disparition que nous essayons de conserver », explique le scientifique-entrepreneur. Mais il y a des travaux à faire sur l’appareil. L’étude, par exemple, a montré qu’elle réduisait également les captures de thon, un fait que les pêcheurs n’apprécient évidemment pas. Selon FishTek, la raison réside dans le poids plus important des lignes, ce qui aurait modifié la profondeur des hameçons. Pour cela, ils concevront un nouveau dispositif plus léger pouvant garantir les mêmes résultats en termes de requins et de raies sauvés.