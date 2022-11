Philips Hue : mesurer et réduire la consommation d’énergie – voici comment cela fonctionne

Toutes les lampes et illuminants Philips Hue ont toujours été basés sur des LED, qui sont déjà économes en énergie. Mais comme vous le savez, il y a aussi des différences ici. Et au moins depuis les nouvelles classes d’efficacité énergétique, une (ancienne) lampe Hue avec un « F » ne se sent même pas si bien. Mais il y a deux choses que vous devez savoir à l’avance : Le coût de la consommation d’énergie est facile à calculer. Et vous pouvez également économiser de l’électricité et de l’argent avec des astuces simples et des accessoires pratiques.

Contenu:

Quelle est la consommation d’électricité des lampes Philips Hue ?

Contrairement à certaines autres lampes intelligentes, Philips Hue n’a aucun moyen de mesurer la consommation d’énergie réelle de toutes les lampes de la maison. Ce n’est techniquement pas possible. Mais : le fabricant Signify indique clairement à quel point la consommation d’énergie maximale peut être élevée.

La plupart des lampes Hue nécessitent 0,5 watts en mode veille. (Photo : Signifier)

Ce dont vous devez absolument tenir compte : La consommation électrique moyenne en mode veille est de 0,50 watts par lampe. Ceci s’applique également aux bandes lumineuses ou aux lampes de table. Selon les LED que vous utilisez et le prix actuel de l’électricité, des frais supplémentaires pouvant atteindre 2 euros par an peuvent survenir. Pour chaque lampe ! Les plafonniers que vous allumez et éteignez normalement à l’aide d’un interrupteur mural classique ne nécessitent pas d’alimentation de veille importante.

La consommation d’énergie de fonctionnement, en revanche, est individuelle et dépend de la luminosité maximale. La lampe E27 de 1100 lm de Philips Hue a besoin de 9,5 watts, une E14 de 470 lm 5,5 watts. Cela joue également un rôle, que vous utilisiez ces lampes à une luminosité maximale, que vous les atténuiez ou que vous les utilisiez uniquement comme veilleuse.

Consommation électrique des lampes Hue actuelles (exemples)

Philips Hue Blanc E27 1100lm Consommation d’énergie : 9,5 W

Veille : 0,43 W Philips Hue Blanc E14 470lm Consommation d’énergie : 5,5 W

Veille : 0,5 W Globe Philips Hue E27 Consommation d’énergie : 7 W

Veille : 0,5 W Philips Hue E27 Blanc & Couleur Ambiance Consommation d’énergie : 6,5 W

Veille : 0,5 W Bande lumineuse dégradée Philips Hue 2 mètres Consommation d’énergie : 20 W

Veille : non connu

Un autre « gros gourmand » est généralement incontournable : le Philips Hue Bridge (version 2) nécessite environ 1,5 watts en veille, ce qui correspond à un peu plus de 13 kWh par an. Cela indique donc que l’unité de contrôle vous coûte à elle seule 5 euros par an.

Combien Philips Hue me coûte-t-il pour fonctionner ?

Avec l’aide de notre calculateur de coût d’électricité, vous pouvez calculer le coût de vos lampes :

Mesurer la consommation : les EKM peuvent aider

Il n’est pas facile de mesurer la consommation d’énergie des LED avec un support de lampe ordinaire. Parce qu’il n’y a pas d’appareils de mesure remarquables qui permettent de le faire d’une manière simple et compréhensible pour les profanes.

L’EKM de Hama mesure avec une précision de 0,1 watt. (Photo : Hama)

La situation est différente avec les lampes de table Lightstrips et Hue, qui ont une connexion de douille standard. Ici, il vaut la peine d’acheter un compteur de coût énergétique (EKM). Vous pouvez l’utiliser pour examiner tous les consommateurs de votre maison. Les prix commencent à moins de 20 euros.

Comment puis-je économiser de l’énergie avec Philips Hue ?

Si vous utilisez activement Philips Hue avec plusieurs lampes, vous pouvez économiser de l’énergie au quotidien. Et cela sans avoir à faire de sérieux compromis sur le confort :

Tamisez les lumières : Selon Signify, vous réduisez la consommation d’énergie de vos lumières jusqu’à 51 % si vous les baissez à 70 %. Avec une gradation de 50 %, il y a même jusqu’à 75 % d’économies d’énergie. Un aspect doit être mentionné ici : le variateur intégré, qui prend en charge cette fonction, a toujours lui-même besoin d’énergie. Un EKM peut éventuellement aider à trouver un équilibre entre la consommation d’énergie et la luminosité.

Même la gradation permet d’économiser de l’énergie. (Photo : Signifier)

Lumière colorée et scènes lumineuses : la lumière blanche nécessite plus de puissance que la lumière colorée. Selon la couleur, vous pouvez économiser jusqu’à 79 % d’énergie. Signify indique le potentiel d’économies suivant (par rapport au blanc) :

Bleu : 79 %

Rouge : 72 %

Vert : 68 %

Magenta : 61 %

Cyan : 59 %

Jaune : 54 %

Une autre couleur et vous pouvez économiser de l’énergie avec Philips Hue. (Photo : Signifier)

Au plus tard à ce stade, les scènes lumineuses disponibles entrent en jeu. Des couleurs particulièrement intenses telles que «Tropical Twilight» (82% d’économies), «Galaxy» (88%), «Blood Moon» (88%) ou Tokyo (87%) peuvent réduire les coûts. Les scènes Hue les plus populaires « Sunset », « Savannah » et « Northern Lights » ont encore un potentiel d’économie d’environ 70 %.

Économisez de l’énergie avec des accessoires

Avec des accessoires et un petit sacrifice, vous pouvez rendre vos futures factures d’électricité un peu plus douces – lorsqu’elles sont plus basses que vous ne le pensiez.

Se passer d’un pont Hue : Si vous avez un haut-parleur intelligent comme un Amazon Echo, il peut avoir un hub Zigbee intégré. Avec cela, vous pouvez contrôler vos lampes Hue sans Hue Bridge. La reconfiguration peut être complexe, mais vous pouvez économiser de l’énergie car le pont Hue n’est plus en service. Mais : Comme mentionné ci-dessus, cela représente environ 5 euros par an. La nouvelle norme de maison intelligente Matter devrait faciliter la transition à l’avenir.

Détecteurs de mouvement : Si vous faites partie de ces personnes oublieuses qui aiment laisser les lumières allumées, les détecteurs de mouvement peuvent vous aider. Le capteur de mouvement Hue peut être utilisé de nombreuses façons à la maison, par exemple dans le couloir. La lampe s’allume lorsqu’il y a du mouvement et s’éteint au bout de cinq minutes si elle n’est pas utilisée, par exemple. Un tel capteur est particulièrement utile pour les configurations Hue plus complexes avec de nombreuses lumières et des pièces plus grandes. Mais : ces accessoires nécessitent aussi de l’énergie – deux piles AAA par an, à peu près.

Les interrupteurs vous permettent de garder le contrôle et vous pouvez rapidement éteindre les lumières n’importe où dans la maison. (Photo : Signifier)

Switch : avec le Switch de gradation sans fil ou le bouton intelligent, vous pouvez éteindre toutes les lumières de votre maison en appuyant simplement sur un bouton. Il n’y a pas de moyen plus rapide d’éteindre la lumière – par exemple lorsque vous quittez vos quatre murs ou que vous vous couchez. Les lampes peuvent également être atténuées plus rapidement et de manière plus intuitive que via l’application.

Prises sans fil intelligentes : Un certain nombre de prises intelligentes conviennent à Philips Hue. Avec ceux-ci, vous pouvez connecter des lampes classiques à la maison intelligente, les contrôler et les allumer ou les éteindre de manière ciblée. Le vieux lampadaire de grand-mère ou même la multiprise du téléviseur s’éteignent automatiquement la nuit – vous ne pouvez donc plus les oublier.

Optimisations supplémentaires avec l’application Hue et les assistants vocaux

Il y a aussi quelques « vis de réglage » à découvrir dans l’application Hue. Mettre en place un assistant linguistique est tout aussi pratique pour certains…

Automatisations : si vous n’avez pas encore configuré d’automatisations avec Philips Hue, vous pouvez également les utiliser pour économiser de l’électricité. Par exemple, réglez toutes les lumières pour qu’elles s’éteignent automatiquement lorsque vous quittez la maison. Ou configurez les LED pour qu’elles s’éteignent ou diminuent lentement la nuit. Les minuteries, à leur tour, indiquent quand les lampes doivent s’allumer et pendant combien de temps. Les automatisations permettent d’optimiser la durée d’éclairage et de ne pas laisser les lampes allumées inutilement. Vous pouvez les trouver dans l’application Hue sous « Automatisations ». Pour le configurer, appuyez sur l’icône + en haut à droite.

Configurez des automatisations pour économiser de l’énergie avec Philips Hue. (Capture d’écran) Les zones facilitent le contrôle de plusieurs lumières en même temps. (Capture d’écran)

Zones Hue : Dans l’application Hue, les zones dites (menu à 3 points en haut à droite) peuvent être utilisées dans l’onglet « Accueil ». Avec ceux-ci, vous pouvez contrôler de plus grands groupes de lampes très rapidement et facilement. Par exemple, toutes les LED du dernier étage d’une maison. Dans l’onglet « Accueil », vous activez et désactivez des zones entières en une seconde. Ou laissez-le vous montrer combien de lampes sont encore actives dans ceux-ci. De cette façon, vous avez toujours une vue d’ensemble. Vous pouvez également utiliser des commutateurs pour contrôler les zones.

Commande vocale : comme on le sait, vous pouvez faire fonctionner vos lampes Hue avec Google Assistant, Alexa ou Siri. Configurez les assistants pour qu’ils utilisent des commandes vocales simples et faciles à mémoriser pour éteindre les zones de vie dans lesquelles vous ne vous trouvez pas actuellement. Éteindre la lumière dans la chambre des enfants depuis le confort du canapé – c’est pratique et ça économise de l’électricité.

Vérifiez votre installation

Cela semble banal, mais cela peut valoir la peine de vérifier de plus près votre propre maison intelligente. Pouvez-vous encore optimiser un peu les temps ou la luminosité avec vos automatisations ? Avez-vous vraiment besoin d’un détecteur de mouvement dans la salle de stockage qui est rarement visitée, ou serait-il préférable de le placer dans le couloir ? Passez à nouveau lampe par lampe et demandez-vous si quelque chose pourrait être sauvé.