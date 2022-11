A Link to the Past, Ocarina of Time et les 7 années qui séparent les deux histoires

Le 21 novembre, jour marqué sur le calendrier des fans de The Legend of Zelda, puisque c’est la date qui a été choisie en 1991 pour publier A Link to the Past sur SNES et, sept ans plus tard, pour le mettre en vente Ocarina of Time . Deux jeux historiques, des bannières sur leurs consoles respectives qui sont séparées par 7 ans d’écart. Les mêmes dans lesquelles le héros du temps était enfermé lorsqu’il a retiré l’épée maîtresse de son piédestal. Chance? Pour rien. Miyamoto et ses hommes savaient exactement ce qu’ils faisaient.

Le moment où nous entrons dans le Temple du Temps en tant qu’enfant, levons nos épées et sautons dans le futur est l’un des plus emblématiques de la saga. À ce moment-là, nous ne savions pas ce qui se passait, mais nous avons rencontré un Link adulte, à qui une voix, celle de Rauru, lui a dit ce qui suit : « Tu étais trop jeune pour être le Héros du Temps… alors ton esprit était verrouillé ici pendant sept ans. » Le sage de la lumière a parlé à Link, mais aussi à toi, petit joueur avec A Link to the Past et des années plus tard, tu avais grandi dans tous les sens.

Cet espace de temps entre un jeu et un autre – un peu délicat, car Link’s Awakening pour Game Boy y est apparu – signifiait pour beaucoup le passage de l’enfance à l’âge adulte, également marqué par la présence de PlayStation et son approche plus mature, telle et telle qu’ils s’en souvenaient. à Kotaku à l’époque. Non seulement nous avons grandi, mais aussi les histoires (Chrono Trigger, Final Fantasy 6) et la manière et la force de les raconter (Final Fantasy 7). Les possibilités technologiques se sont multipliées et pendant un moment, au milieu des années 90, on a pensé que les jeux vidéo ne pouvaient progresser qu’avec la 3D.

Dans ce contexte, la grande aventure vécue enfant dans A Link to the Past devait devenir quelque chose d’épique, d’impressionnant, qui avait la capacité de nous faire sentir, d’égaler les grands noms que la compétition sortait en format CD. Ce qui était autrefois une explication dans le livre d’instructions (Miyamoto n’a jamais accordé d’importance à l’histoire, mais Tanabe et Koizumi étaient déjà là pour y remédier), voici des cinématiques et une intrigue liée à nos bandes-annonces. Ce qui était autrefois un enfant, devait maintenant être un jeune héros prêt à tout. En fait, Adult Link a été le premier design qu’ils ont réalisé dans le studio de développement et ce n’est qu’à la fin de 97 que Child Link d’Ocarina of Time a été montré pour la première fois et intégré au jeu.

« Je voulais m’assurer que nous avions quelque chose de simple à comprendre au niveau des différences, entre le monde que Link a vécu enfant et celui qu’il a connu à l’âge adulte », a raconté Miyamoto dans une interview. L’image idyllique d’Hyrule dans la première moitié d’Ocarina of Time contraste avec l’obscurité 7 ans plus tard, peut-être comme une métaphore de ce que indique vieillir, ou peut-être quelque chose d’aussi simple que l’avenir dominé par Ganon sur Nintendo 64 était le réplique du monde des ténèbres de A Link to the Past. Ce qui était clair pour lui, c’est qu’il s’agissait de « dépeindre les différences entre ces deux mondes pour raconter l’histoire d’un garçon qui avait grandi ». Lien ou nous?

Ocarina of Time et A Link to the Past sont des jeux différents, mais en même temps avec de nombreuses similitudes. Les deux jouent avec deux plans (clair et sombre, présent et futur), quelque chose de commun dans la saga. Ils misent sur la structure dedans-dehors de la carte générale et des donjons, sur la progression à travers des objets et des équipements qui permettent d’ouvrir de nouvelles voies (mécanismes typiques des jeux Nintendo, comme Metroid), et marquent même le tournant de la aventure en un seul endroit : dans A Link to the Past, après avoir obtenu trois médaillons et la Master Sword ; Dans Ocarina of Time, poursuivez les trois pierres spirituelles et, oui, prenez l’épée légendaire.

7 ans séparent les deux volets, deux des meilleurs jeux que l’usine Nintendo ait produits. A Link to the Past a été pour beaucoup notre première grande aventure. Excellent en tout, valable aujourd’hui. Ocarina of Time, la révolution 3D. Chef-d’œuvre et toujours parmi ceux mentionnés comme les meilleurs de l’histoire. Cela n’aurait pas été comme ça sans le jeu qui l’a précédé. 7 ans avant.